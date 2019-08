Welcome to M Town: Die BMW Welt eröffnet eine neue Dauerausstellungsfläche

Wenn Träume Realität werden: Die BMW Welt bringt, in Zusammenarbeit mit der BMW M GmbH, M Town aus der virtuellen Welt nun nach München.

Die Marke BMW M in neuem Glanz erleben.

Selfie-Punkt für unvergessliche Erinnerungen aus M Town.

Regelmäßig wechselnde Fahrzeugmodelle zeigen die Vielfalt und Dynamik von BMW M.

Ab dem 28. August 2019 können Besucher und Automobilfans eine neue Dauerausstellungsfläche in der BMW Welt erleben. Dann nämlich heißt es offiziell: „Welcome to M Town!“, dem neuen Zuhause der Marke BMW M. Angelehnt ist das innovative Designkonzept an die gleichnamige Marketingkampagne. Als digitale und soziale Kommunikationsplattform ist M Town die virtuelle Traumstadt und Heimat für alle Motorsport-Enthusiasten und Fans der auf Hochleistungs-Sportwagen spezialisierten Marke der BMW Group. Der dynamische Rhythmus von M Town pulsiert überall dort, wo die Leidenschaft für High-Performance-Automobile im Mittelpunkt steht – und ist nun auch in der BMW Welt spürbar. Durch eine einzigartige Kombination aus anspruchsvollem Design und modernster Technik schafft die neue Fläche ein außergewöhnliches Gesamterlebnis. „Die BMW Welt ist mehr als nur ein Zuhause einzelner Fahrzeuge der BMW Group. Mit innovativen und architektonischen Highlights möchten wir unsere Fans und Besucher stetig begeistern. Die neue BMW M Ausstellungsfläche lässt nun M Town zur Realität werden“, sagt Helmut Käs, Leiter der BMW Welt.

Das neue Zuhause für den stärksten Buchstaben der Welt.

Die neue BMW M Ausstellungsfläche steht ganz im Zeichen des stärksten Buchstabens der Welt. Automobilfans mit einer Leidenschaft für Motorsport und Design entdecken dort auf 180 Quadratmetern das Lebensgefühl von M Town, einer virtuellen, in spektakulären Videos auf bmw-m.com inszenierten Stadt, in der sich alles um die Hochleistungs-Sportwagen der BMW M GmbH und faszinierende Fahrerlebnisse im Alltag dreht. Eine beleuchtete Grafik von M Town, die perspektivisch in einen großen LED Screen flüchtet, verweist auf die virtuelle Traumstadt. Die elegante Deckenbeleuchtung in Form von schwarz glänzenden und dynamisch geformten Jets spiegelt den dynamischen Charakter der ausgestellten Fahrzeuge wider. Besucher können am „Selfie-Point“ ihr Erlebnis über die Sozialen Kanäle teilen und unter dem Motto „I finally found M Town at BMW Welt“ den Besuch in M Town festhalten. „M Town findet nun auch in der BMW Welt eine ganz besondere Heimat. Die neu gestaltete Ausstellungsfläche lädt jeden Autoenthusiasten ein, selbst für einen Moment Bürger von M Town zu werden“, sagt Markus Flasch, Leiter der BMW M GmbH.

Eröffnet wird die neue Ausstellungsfläche mit dem BMW X3 M Competition (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 10,5 l/ 100km; CO2-Emissionen kombiniert: 239 g/km) in Donington Grau metallic und dem BMW X4 M Competition (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 10,5 l/ 100km; CO2-Emissionen kombiniert: 239 g/km) in Toronto Rot metallic, die den Abenteuergeist mit dem exklusiven High-Performance-Anspruch von BMW M vereinen. Flankiert werden die beiden Fahrzeuge vom BMW M4 Cabrio (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 10,2 l (9,5 l)/ 100km; CO2-Emissionen kombiniert: 232 g (217 g)/km) in Individual Frozen Dark Blue II metallic und dem BMW M5 Competition (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 10,6-10,5 l/ 100km; CO2-Emissionen kombiniert: 241-238 g/km) in Snapper Rocks Blue metallic.

Die Daten im Überblick:

Ausstellungsfläche „M Town“:

Wann: Ab dem 28. August 2019

Wo: BMW Welt München

Eintritt:kostenfrei