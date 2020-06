Wellnesshotel in Österreich verschenkt 33 mal maskenfreien Urlaub an die Helden der Coronazeit

SAISONSTART: 03. JULI 2020. ENDLICH AUFATMEN BEIM MASKEN- UND VIRENFREIEN URLAUB, GANZ NATÜRLICH UND BIO.LOGISCH. DAMIT WIRBT DAS WELLNESS & NATUR-PUR-HOTEL ALPIN JUWEL****SUPERIOR UND VERSCHENKT 33 MAL EINE ÜBERNACHTUNG AUF ÜBER 1.100 METERN MIT AYURVEDA MASSAGE UND NATUR-PUR-VERWÖHNPENSION AN HILFS- UND PFLEGEKRÄFTE.

Mal wieder frische Bergluft einatmen, die Seele baumeln lassen und dabei neue Energie in angstfreier Umgebung tanken, mitten in den Bergen, sei jetzt das Wichtigste, dass die fleißigen Helfer brauchen, um sich zu erholen. Endlich dem Coronastress entfliehen; für einen gesunden Geist im gesunden Körper, sagt Alexander Schwabl, Hotelchef Alpin Juwel. >>Da die Pflegekräfte einfach zu wenig verdienen, laden wir sie ein.<< Mit der Dankesaktion will er ein positives Zeichen setzen und wieder Vertrauen in das „Urlauben“ schaffen.>> Am Liebsten bekämpfen wir Böses mit Gutem. Wir lassen uns von positiven Lebensenergien treiben, dazu erfrischen wir uns mit feinem energetisiertem Quellwasser, natürlich auch in den Pools. Unser Immunsystem stärken wir mit rein biologischen Lebensmitteln, speziellen ätherischen Ölen und „good vibes“. Zum Reinigen nutzen wir 180 Grad heißen Trockendampf, der vernichtet Viren und Bakterien. Es ist Angst, die krank macht. Deshalb setzen wir auf Vertrauen, Spaß, Liebe und Dankbarkeit. Für uns ist das die beste Medizin. Und ganz wichtig dabei ist die BIO.logische Lebenseinstellung und Philosophie unserer Herzen.<<, so Alexander Schwabl. Die geplante Aufhebung der Mund-Nasenschutz-Pflicht zum 15. Juni, lädt auch zum Aufatmen ein. Das Wellness- und „Natur Pur Resort“ setzt mit seinem BIO.logischen Lebensstil das Motto: DON’T PANIC, WE’RE ORGANIC! Obendrein gibt’s ein Check-in-Ritual mit Feingold und ätherischen Ölen. Bewerbung* der für den geschenkten Urlaub über eigene Posts der Pflegekräfte auf Instagram oder Facebook in Berufskleidung mit Schild: #alpinjuwelsagtdanke.

* Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmebedingungen sind unter alpinjuwel.at zu

finden. Alpin Juwel, Haidweg 357, A-5754 Saalbach-Hinterglemm, info@alpinjuwel.at

Oder per Email an info@alpinjuwel.at. Übrigens gilt für alle Buchungen der Sommersaison 2020 0% Stornogebühr.

WIESO SIEHT DIE HOTELFAMILIE DAS ALPIN JUWEL ALS VIRENFREIE ZONE AN?

DON’T PANIC, WE’RE ORGANIC! Das Wellness & Natur Pur Resort setzt seit drei Jahren auf einen BIO.logischen Lebensstil. Die chemiefreie Reinigung mit 180 Grad heißen Trockendampf vernichtet alle unerwünschten Viren und Bakterien. Das Quellwasser fließt durch antibakterielle Wassersparventile aus Silber 999 und Cuphin (100% bleifrei), ist dadurch virenfrei und stärkt das Immunsystem. Reine ätherische Öle für den Raumduft, in allen öffentlichen Bereichen, vernichten alle unerwünschten Viren & Bakterien und heben die persönliche Lebensenergie (Chi). Die 100% reinen Ölmischungen „Thieves“ (youngliving) wurden schon zu Pestzeiten verwendet. Sie heben die Schwingung(Chi) und geben mehr Lebensenergie, so ist man von innen besser gegen Krankheiten gestärkt. „Thieves“ bedeutet „Diebe“, diese Ölmischung wurde damals Dieben aufgetragen, damit sie sich nicht ansteckten, wenn sie die Häuser der Pestkranken plünderten. Keine Angst, die Öle stehlen einem nichts, außer negative Energie.

WELCHE HYGIENEMASSNAHMEN GIBTS NOCH IM HOTEL?

Es wird zusätzlich Desinfektionsspender geben. Allerdings auch hier anders, als sonst, nur mit reinem, hexagonalem Wasser (www.wasseralm.at ). Desinfektion ist aus unserer Sicht schädlich, da alle Viren und Bakterien abgetötet werden, auch die nützlichen. Wir haben Millionen von Viren und Bakterien in uns, die unser Immunsystem am Laufen halten und im Endeffekt uns durch verschiedene Krankheiten oder Symptome nur eine Botschaft senden wollen ( siehe Björn Eyblhttps://praxiskurseybl.com/ ).

WAS IST AUSSERDEM ANDERS, ALS BEI ANDEREN HOTELS?

„Ein Lebenskonzept im Sinne von Mutter Erde – auf ganzer Linie BIO.“ LEBENSmittel statt Nahrungsmittel: es gibt keine Geschmacksverstärker und Industrieprodukte. Dafür Bio-Rübenzucker, Dinkel und Roggen statt Weizen, selbstgebackenes Brot, saisonales Gemüse, Fisch und Fleisch aus nachhaltiger Zucht, frische Milch vom Berg, Kräuter aus dem Garten, SONNENTOR-Gewürze, vegane Gerichte, regionale Produkte, energetisiertes Wasser, SONNENTORSaftbar, gesüßt wird mit Apfeldicksaft und eine Wasserbar mit energetisierendem Wasser. Let Bovis do it: Natürliche, biologische Lebensmittel erhöhen Schwingungen und stärken dadurch das Immunsystem. Ein gutes LEBENSmittel, nicht Nahrungsmittel, enthält ca. 10.000 Bovis. Bovis ist eine Einheit, in der unsere Schwingung (Lebensenergie – Chi) gemessen wird. Und Alfred Bovis weiß: >>Solange du über 5.000 Bovis schwingst, bist du safe und gesund!<<.

Bester Schlaf durch ein bioenergetisches Schlafkonzept: dazu gehören W-LANfreie

Zeit in der Nacht, das Samia-Schlafsystem, Netzfreischalter & Zirbenbetten.

Ohne Moskitos und ohne Klimaanlage gibt es einen sehr tiefen, erholsamen und

für das Immunsystem stärkenden Schlaf.

Happiness over Fearness: Negative Emotionen wie Angst, Zweifel, Hass, Neid oder Stress schwächen die Aura und die körpereigenen Schwingungen (Lebensenergie – Chi). Deshalb sagen wir: CHOOSE LOVE, NOT FEAR! Wir setzen auf Vertrauen, Spaß, Liebe und Dankbarkeit – lass dich einfach vom positiven Lebensgefühl mitreißen! Für uns stets die beste Medizin.

Let nature take its course: Ein Allheilmittel, dass sich seit jeher bewährt – RAUS IN DIE NATUR! Weg vom Alltagsstress, stell den Medienrummel einfach mal auf „Stumm“. Spaziergänge an der frischen Bergluft, wärmender Sonnenschein, erfrischendes Quellwasser und unser Reizklima auf über 1.100 Metern Seehöhe geben dir den richtigen Boost fürs Immunsystem und deine Lebensenergie(Chi)!

999Goldprodukte (von Yogana) und Ayurvedabehandlung: Das 999Gold ist eines der ältesten Heilmittel in der Geschichte der Menschheit. Durch die hohe Schwingung des 999Goldes wird das Immunsystem gestärkt und geschützt. 999Gold reinigt, verstärkt die Eigenschwingung(Chi), schützt vor schädigenden Energien, Viren und Bakterien sowie Mind-Control, stärkt die Aura und erzeugt Harmonie. Ayurveda und Energiebehandlungen mit 999 Gold der Ayurvedameister aus Sri Lanka lösen Blockaden und lassen die Lebensenergien

wieder fließen.

WIE HAT DIE HOTELFAMILIE DIE QUARANTÄNZEIT

ERLEBT, WAS HABEN SIE DARAUS GEMACHT?

Während der Quarantäne hat Alexander Schwabl mit seiner Hotelfamile das Küchenkonzept mit veganen Gerichten weiterentwickelt, neue alkoholfreie Cocktails ausprobiert, täglich Yoga gemacht und als Teambuilding-Maßnahme die Lager aufgeräumt. Seine 30 Mitarbeiter konnten das Alpin Juwel zum ersten Mal selbst so richtig als Gast erleben und genießen.

Kontakt:

Alpin Juwel Familie Wolf-Schwabl, Haidweg 357, 5754 Saalbach-Hinterglemm,

Salzburg – Österreich, +43 6541 7226, info@alpinjuwel.at