Weltkrebstag am 04.02.2023

Die Psychosozialen Krebsberatungsstellen der Landeskrebsgesellschaften schließen viele Versorgungslücken.

„Sie haben Krebs.“ Dieser Satz verändert das Leben der Betroffenen tiefgreifend. Innerhalb weniger Sekunden nach der Diagnose stehen viele Betroffene vor einem emotionalen Abgrund: Gefühle wie Hilflosigkeit, Niedergeschlagenheit und Angst belasten sie sehr. Viele stellen sich die Frage: Wie geht es jetzt weiter? Der durch Diagnose und Krankheit stark belastete Patient bleibt oft sich selbst überlassen. Eine qualitativ hochwertige und bedarfsgerechte Versorgung ist nach einer Krebsdiagnose jedoch von entscheidender Bedeutung für den weiteren Verlauf der Erkrankung. Zum Weltkrebstag am 4. Februar weist die Internationale Vereinigung gegen Krebs (UICC) besonders auf Versorgungslücken hin. In Deutschland unterstützen 16 Landeskrebsgesellschaften in ihren 150 Psychosozialen Krebsberatungsstellen Patienten und Angehörige bei der Krankheitsverabeitung. So können viele Lücken geschlossen werden.

„Wie gut, dass es so eine Krebsberatungsstelle in meiner Stadt gibt, an die ich mich mit meinen Fragen wenden kann. Hier habe ich das Gefühl, angenommen zu werden.“ Positive Rückmeldungen wie diese erhalten die Mitarbeitenden der Psychosozialen Krebsberatungsstellen der Landeskrebsgesellschaften sehr häufig. Die Krebsberatungsstellen tragen entscheidend dazu bei, Versorgungslücken zu schließen. Onkologische Zentren, niedergelassene Onkologen und Hausärzte kümmern sich um die medizinische Versorgung, insbesondere die Therapie. Menschen, die die Diagnose Krebs erhalten, brauchen aber viel mehr, als nur eine gute medizinische Versorgung. Und nicht nur der Erkrankte, sondern auch deren Angehörige, wie Partner, Eltern und Kinder sind von den Auswirkungen der Diagnose betroffen. Die Landeskrebsgesellschaften kümmern sich in den Krebsberatungsstellen um all diese Belange. „Die Psychosozialen Krebsberatungsstellen unterstützen Patienten und Angehörige auf vielfältige Weise“, sagt Markus Besseler, Geschäftsführer der Bayerischen Krebsgesellschaft. „Sie fangen Betroffene und deren Angehörige nach der Diagnose auf, begleiten sie während und/oder nach der Therapie und helfen ihnen bei sozialrechtlichen Fragen oder bei Anträgen an Krankenkassen und Hilfsfonds bei Stiftungen“, so Besseler.

Die Bayerische Krebsgesellschaft e.V. (BKG) ist eine der 16 Landesverbände der Deutschen Krebsgesellschaft. Sie unterhält aktuell 36 Einrichtungen – 13 Psychosoziale Krebsberatungsstellen und 23 Außensprechstunden – in Bayern. Die BKG bietet ein umfangreiches kostenfreies Angebot für Krebspatienten und Angehörige an. Neben krebsspezifischen Vorträgen und Kursen zur Ernährung, Bewegung, Yoga oder Kunsttherapie gibt es Gesprächsgruppen für Betroffene und Angehörige sowie an zehn Standorten in Bayern auch eine ärztlich geführte Fatigue-Sprechstunde für Patienten mit einer tumorbedingten chronischen Erschöpfung (Fatigue).

Die Bayerische Krebsgesellschaft arbeitet eng zusammen mit onkologischen Fachkreisen und Netzwerken sowie Kliniken und Praxen in Bayern. „Bestehende Versorgungslücken können wir nur gemeinsam mit den Verantwortlichen im Gesundheitswesen und im Schulterschluss mit unseren onkologischen Netzwerkpartnern schließen. Unser Ziel ist es, die Krebsberatung auch im ländlichen Raum stärker auszubauen, damit Betroffene ebenso schnell und einfach Zugang zu psychoonkologischer Unterstützung erhalten“, betont Prof. Günter Schlimok, Präsident der Bayerischen Krebsgesellschaft e.V.

Weitere Infos unter: www.bayerische-krebsgesellschaft.de