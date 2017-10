Weltnudeltag: 95 Prozent der Deutschen lieben Pasta und die Münchener ganz besonders Spinat-Ricotta-Ravioli mit Basilikum

Top-3-Lieblingssorten laut Umfrage: 1. Bolognese, 2. Lasagne, 3. Carbonara

Bolognese auch bei Deliveroo in Deutschland auf Nr. 1, Italiener bestellen hingegen am liebsten Trüffel-Pasta

15 deutsche Städte mit unterschiedlichen Pasta-Favoriten: Köln, Hannover, Essen, Mainz folgen Bundestrend; Berlin, Düsseldorf, Stuttgart halten’s wie die Italiener

20. Oktober 2017 – Am 25. Oktober feiert die Welt alljährlich die Nudel. Auch in den Mägen der Bundesbürger hat sie einen festen Platz: 95 Prozent essen gerne Pasta – am allerliebsten mit Hackfleischsauce. Denn für 28 Prozent der Deutschen ist Bolognese die Lieblingspasta, gefolgt von Lasagne (17 Prozent) und Carbonara (10 Prozent). Das sind die Ergebnisse einer aktuellen repräsentativen Befragung von 2007 Personen, die YouGov in Deutschland für Deliveroo durchgeführt hat.



Internationale Pasta-Bestellfavoriten

Doch wie sieht es international aus? Das wollte der Essenslieferdienst Deliveroo wissen und hat die diesjährigen Pasta-Bestellungen in seinen Märkten analysiert. Die Erkenntnis: Die Deutschen stehen mit ihrer Vorliebe für Bolognese international fast allein da. Nur die Singapurer teilen ihren Geschmack. Im Mutterland der Pasta, Bella Italia, wird hingegen vor allem Trüffel-Pasta geordert. Die Top-Bestellgerichte der Länder im Einzelnen:

Deutschland: Spaghetti Bolognese

Italien: Taglierini mit Trüffeln

Belgien: Penne mit Hackbällchen

Frankreich: Fusilli mit Erbsen, Pilzen, Pancetta und Sahne

Großbritannien: Lasagne

Niederlande: Spaghetti mit Pilzen und Gorgonzola

Spanien: Rigatoni mit getrockneten Tomaten

Hongkong: Linguini alla Vongole

Singapur: Fettuccine Bolognese

Dubai: Ravioli mit Rucola

Australien: Tortellini mit Trüffeln

Auch bunte Vielfalt bei den Nudelpräferenzen deutscher Städte

Die Berliner, Düsseldorfer und Stuttgarter halten es wie die Italiener und lieben Pasta-Gerichte mit Trüffeln. Kölner, Hannoveraner, Essener und Mainzer hingegen folgen dem Bundestrend und bestellen am liebsten Bolognese-Varianten. Weitere “Geschmackszwillinge” sind Hamburg und Bonn (jeweils Carbonara), Leipzig und München (Spinat-Ricotta-Ravioli mit Basilikum). Die Top-Pasta-Bestellgerichte in den einzelnen Deliveroo-Städten im Überblick:

Berlin: Tortellini mit Trüffeln

Bonn: Penne Carbonara

Dortmund: Lasagne

Dresden: Spaghetti mit Garnelen, Kapern, Peperoni und Petersilie

Düsseldorf: Tortellini mit Trüffeln

Essen: Tagliatelle Bolognese

Frankfurt/Main: Rigatoni Amatriciana

Hamburg: Tagliatelle Carbonara

Hannover: Tagliatelle Bolognese

Köln: Spaghetti Bolognese

Leipzig: Spinat-Ricotta-Ravioli mit Basilikum

Mainz: Spaghetti Bolognese

München: Spinat-Ricotta-Ravioli mit Basilikum

Nürnberg: Spaghettini al Ragu

Stuttgart: Tortellini mit Trüffeln

Über Deliveroo

Deliveroo ist ein On-demand-Lieferservice für Essen, der 2013 von William Shu und Greg Orlowski gegründet wurde. Mit über 30.000 Restaurantpartnern und 30.000 Fahrern weltweit, steht Deliveroo für ein neues, revolutionäres Liefererlebnis. Deliveroo ist in London ansässig und beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeiter an Standorten auf der ganzen Welt.

Deliveroo liefert in über 150 Städten, in zwölf Ländern – darunter Australien, Belgien, Frankreich, Hongkong, Italien, Irland, Niederlande, Singapur, Spanien, Vereinigte Arabische Emirate und Großbritannien. In Deutschland operiert Deliveroo in 15 Städten. Zu den über 2000 Partnerrestaurants in Deutschland gehören u.a. HANS IM GLÜCK und dean&david.