Weltstar André Rieu 2017 für 24 Konzerte in Deutschland und am 11.01.2017 in der Olympiahalle München

30 Jahre Johann Strauss Orchester

Countdown zu André Rieus großer Deutschlandtour – Erste Konzerte ausverkauft

Für André Rieu wird 2017 ein ganz besonderes Jahr! Sein Johann Strauss Orchester feiert 30-jähriges Jubiläum. Natürlich begießen André Rieu und seine Musiker das mit Konzerten: Am 11. Januar 2017 beginnt der Weltstar seine große Welttournee in München. Doch die Fans müssen sich beeilen: Die Konzerte in Kempten, Regensburg, Saarbrücken, Zwickau, Rostock und Münster sind bereits ausverkauft!

„Wahrscheinlich ist niemand so verrückt wie ich, sich ein eigenes Orchester zu leisten“, sagt André Rieu lachend. „Das JSO ist das größte private Orchester der Welt. Meine Musiker kommen aus zehn Nationen, auch aus Deutschland. Viele reisen seit über 25 Jahren mit mir um die ganze Welt. Es ist fantastisch, im Januar und Februar in unsere ‚zweite Heimat‘ zurückzukehren. Nach Deutschland, wo meine Karriere begonnen hat und uns das Publikum so gut kennt.“



Für diese besondere Jubiläumstour hat André Rieu ein festliches Programm mit den schönsten Hits aus Film, Musical, Oper und natürlich viele romantische Walzer zusammengestellt. Freuen dürfen sich die Zuschauer auch auf zahlreiche internationale Solisten.

40 Millionen verkaufte Alben und 600.000 Live-Zuschauer jährlich sprechen für sich. André Rieu ist ein moderner Johann Strauss, international als „Walzerkönig“ unserer Zeit gefeiert. Seit 1994 lebt André Rieu seinen Traum: mit einem eigenen Orchester um die Welt zu reisen. Seither begeisterte er zehn Millionen Zuschauer auf sechs Kontinenten mit Konzerten in 36 Ländern, u.a. in Australien, Brasilien, Südafrika, den USA und ganz Europa.

Am 25.11. erschien André Rieus neue CD „Falling in Love“ (Universal) – eine Auswahl an traumhaften Balladen u.a. aus Love Story, Titanic, Cats, Das Phantom der Oper und zahlreichen Hits, kombiniert mit Evergreens wie Leonard Cohens „Hallelujah“, die seit über sechs Jahrzehnten die Herzen von Millionen Menschen berühren.

MI 11.01.2017, 20:00 Uhr | Olympiahalle

Tickets: www.muenchenticket.de

Deutschland-Tour 2017

11.01.2017 München Olympiahalle

12.01.2017 Kempten bigBOX Allgäu (AUSVERKAUFT)

13.01.2017 Stuttgart Hanns-Martin-Schleyer-Halle

14.01.2017 Regensburg Donau-Arena (AUSVERKAUFT)

18.01.2017 Erfurt Messehalle

19.01.2017 Hannover TUI Arena

20.01.2017 Dortmund Westfalenhalle

21.01.2017 Krefeld KönigPALAST

25.01.2017 Saarbrücken Saarlandhalle (AUSVERKAUFT)

26.01.2017 Mannheim SAP Arena

27.01.2017 Neu-Ulm ratiopharm arena

28.01.2017 Nürnberg ARENA NÜRNBERGER VERSICHERUNG

01.02.2017 Magdeburg GETEC-Arena

02.02.2017 Zwickau Stadthalle (AUSVERKAUFT)

04.02.2017 Frankfurt Festhalle

08.02.2017 Trier Arena Trier

09.02.2017 Wetzlar Rittal Arena

10.02.2017 Halle (Westf.) GERRY WEBER STADION

15.02.2017 Rostock StadtHalle Rostock (AUSVERKAUFT)

16.02.2017 Berlin Mercedes-Benz Arena

21.02.2017 Münster Messe+Congress Centrum Halle Münsterland (AUSVERKAUFT)

22.02.2017 Hamburg Barclaycard Arena

23.02.2017 Kiel Sparkassen-Arena

11.03.2017 Köln LANXESS arena