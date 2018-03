Weltweit größter Bandcontest kommt am 23.03.2018 in den Backstage Club in München

Die Kult-Reifenmarke Firestone bringt die spannendsten Newcomer-Bands vom Probenraum auf die große Bühne. Beim internationalen Emergenza Bandcontest entscheidet das Münchener Publikum, wer in die nächste Runde kommt. Am 23. März 2018 kämpfen bis zu acht Bands um den Einzug ins „Semi-Final“. Doch damit nicht genug, denn auf die besten Bands wartet am Ende ein Auftritt auf dem berühmten Taubertal Festival!

Es ist endlich wieder soweit! Die heißesten Newcomer-Bands aus der Region rocken die Bühne des Emergenza powered by Firestone. In der angesagten Live-Musik Location Backstage Club zeigen junge Talente, was Power, Freiheit und Leidenschaft bedeuten. Wer es in die nächste Runde schafft, entscheidet das Publikum: Jeder Besucher bekommt vor Konzertbeginn einen QR-Code, mit dem im Laufe des Abends für die Favoriten abgestimmt werden kann.

Die Bands stehen im Anschluss für Interviews bereit. Tickets sind über die bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Infos unter: www.emergenzafestival.de.