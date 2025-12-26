Wenn d’Lichter verlöschen: da Christkindlmarkt sagt Pfiat eich

Nach 31 Tagen geht der Christkindlmarkt München am 24. Dezember erfolgreich zu Ende. Zum Abschluss spielten an Heiligabend um 12 Uhr traditionell die Grünwalder Turmbläser live am Rathausbalkon. Der Verkauf endete um 14 Uhr. Das veranstaltende Referat für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München schätzt die Zahl der Gäste auf rund 3,2 Millionen (2024: 3,1 Millionen).

Der Referent für Arbeit und Wirtschaft und Marktchef Dr. Christian Scharpf: „Die besondere Mischung aus hochwertigen Waren, kulinarischen Schmankerln und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm hat unseren Christkindlmarkt erneut zu einem großen Erfolg gemacht. Dies spiegelt sich nicht zuletzt in der hohen Zahl internationaler Gäste wider. Zugleich gehört ein Bummel über den städtischen Christkindlmarkt für viele Münchnerinnen und Münchner zur Adventszeit dazu, ob mit dem Freundeskreis, mit der Familie, mit den Kolleginnen und Kollegen.“ Das RAW als Veranstalter, die Standbetreiber*innen sowie die Polizei- und Ordnungskräfte sind mit dem Verlauf sehr zufrieden. Es herrschte vier Wochen lang nahezu perfektes, trockenes und kühles Christkindlmarktwetter – stärkerer Regen fiel nur zur Eröffnung und in der ersten Woche. Der traditionsreiche Münchner Weihnachtsmarkt in der Innenstadt war erneut ein touristischer Magnet.

Nach Einschätzung der Veranstaltungsleitung und der Tourist Information kamen viele Gäste aus den USA, Italien, aus dem asiatischen Raum, der Schweiz und Österreich, aber auch aus Spanien und Frankreich. Den Hauptanteil hatten traditionell Gäste aus München, dem Umland und Deutschland.

Ein Christbaum aus Tirol Der Christbaum aus Ellmau am Wilden Kaiser war das Wahrzeichen des Christkindlmarkts. Seine fast 4.000 Kerzen beleuchten noch bis zum 6. Januar den Marienplatz.

Das Marktgeschäft

Aufgrund des kühlen Wetters waren Handschuhe, Mützen, Lammfelle, Sohlen und wärmende Getränke sehr begehrt. Touristinnen und Touristen gefielen besonders ausgefallene Christbaumkugeln und Christbaumschmuck. Bei der Weihnachtsdekoration waren die traditionellen und bayerisch-heimatlichen Artikel und handgeschnitzte Krippenfiguren nachgefragt. Die Umsätze lagen auf dem gleichen hohen Niveau wie im Vorjahr. Bei winterlichen Temperaturen war es angenehm, mit einem wärmenden Heißgetränk den Tag ausklingen zu lassen. Der klassische rote und weiße Glühwein ist für viele Gäste nach wie vor fest mit einem Christkindlmarktbesuch verbunden.

Die Himmelswerkstatt

In der Himmelswerkstatt wurden 1.720 Besucher*innen empfangen – 966 Kinder und 754 begleitende Erwachsene – verteilt auf 18 Veranstaltungstage. Gemeinsam wurde wieder mit viel Freude und Kreativität gearbeitet: Es entstanden Engel, vergoldete Steine, liebevoll bedruckte Karten und Briefe. Wunschzettel wurden geschrieben, Weihnachtslieder gesungen und die besondere Atmosphäre der Vorweihnachtszeit gemeinsam erlebt. Besonders beliebt waren in diesem Jahr das Kerzenziehen aus echtem Wachs sowie die Verarbeitung von Schokolade. Das kostenlose Aktionsprogramm wird im Auftrag des Referats für Arbeit und Wirtschaft veranstaltet und vom Kindermuseum München durchgeführt.

„Singen unterm Christbaum“

Das „Singen unterm Christbaum“ fand in diesem Jahr bereits zum siebten Mal und erstmals vor der Kirche St. Michael statt. Der neue Standort wurde sehr gut angenommen. Die großzügigen Platzverhältnisse erleichterten den barrierefreien Zugang insbesondere für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Zudem sangen in der belebten Neuhauser Straße viele Menschen, die das Projekt bislang noch nicht kannten, spontan mit. Das halbstündige „Singen unterm Christbaum“ wurde dabei dankbar als kleine Auszeit im Adventstrubel wahrgenommen. Rund 500 Personen gaben bei den Terminen in der Fußgängerzone jeweils ein stimmungsvolles Klangkulisse. Die Investition in eine neue, wetterunabhängige Trailerbühne hat sich gelohnt.

Krampuslauf – Brauchtumsspektakel mit neuer Route

Beim großen Krampuslauf am dritten Adventssonntag, 14. Dezember, zogen bei trockenem Winterwetter 25 Krampus-Gruppen mit 400 Mitwirkenden durch die stark besuchte Innenstadt. Tom Bierbaumer, Chef der 1. Münchner Krampusgruppe „Sparifankel Pass“, hatte im Auftrag des Referats für Arbeit und Wirtschaft zu diesem Spektakel eingeladen. Die Gruppe aus München läuft seit 2004 beim Krampuslauf mit und erhält dieses mehr als 500 Jahre zurückreichende alpenländische Brauchtum in der Landeshauptstadt.

Nach Schätzung von Polizei und Veranstalter säumten 70.000 Schaulustige den Laufweg, der in diesem Jahr von der Augustinerstraße aus über Färbergraben, Rosental, am Viktualienmarkt vorbei bis zum Alten Rathaus führte.

Der schönste Stand und die schönste Bude 2025

„Beerenalm“ und „Federengel“ sind die Gewinner des Wettbewerbs „Der schönste Stand und die schönste Bude auf dem Münchner Christkindlmarkt“. Das Referat für Arbeit und Wirtschaft hatte den Wettbewerb in diesem Jahr zum zweiten Mal ausgelobt. Eine Jury aus Sach- und Fachpreisrichterinnen und -richtern hatte aus 137 Ständen und Buden 18 in die engere Auswahl genommen und diese bewertet. Die beiden Sieger erhalten eine Urkunde und jeweils zwei Plätze in der Ratsboxe beim Anstich des Oktoberfest 2026 in der Festhalle Schottenhamel. Zusätzlich zieren die Gewinner die neuen Plakatmotive für den Christkindlmarkt 2026.

MVG-Christkindlmarkttram

Die festlich geschmückte MVG-Christkindlmarkttram versetzte auch in diesem Jahr zahlreiche Christkindlmarkt-Gäste in vorweihnachtliche Stimmung. An den vier Adventswochenenden drehte die Tram ihre Runden durch die Münchner Altstadt. Das Angebot erfreute sich erneut großer Beliebtheit: Sämtliche Fahrten waren vollständig ausgebucht.