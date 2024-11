Wenn Tollwood für unsere Demokratie leuchtet

Tollwood stellt das Programm zum Winterfestival ab 26. November vor: Artistik im Festival du Cirque, Kunst, Performances und Raum für Engagement unter dem Motto „Wir braucht Dich!“

Eine leuchtende Liebesgeschichte an die Demokratie entspann sich am Donnerstag (14. November) auf den Wänden eines der Zelte auf dem Tollwood Winterfestival – eine kleine Vorschau auf die beeindruckende Zeltdach-Inszenierung, die unsere Demokratie ins Rampenlicht rücken wird. Unter dem Motto „Wir braucht Dich!“ verwandelt sich die Theresienwiese ab dem 26. November in einen Ort für Kunst, Gemeinschaft und Engagement. Rund 410 Veranstaltungen, 90 Prozent bei freiem Eintritt, rund 200 Markt- und 55 Gastro-Stände erwarten das Publikum bis zum 23. Dezember. Dann werden Lichtinstallationen, atemberaubende Artistik, Feuershows, Performances und Live-Musik die Theresienwiese prägen und das Publikum verzaubern.

Leuchtende Liebesgeschichte

Tollwood verwandelt in diesem Winter die Zeltdächer in Leinwände. „Wir haben für das Winterfestival unter dem Motto ‚Wir braucht Dich!‘ eine Liebesgeschichte an die Demokratie entwickelt und inszenieren diese auf den Dächern“, berichtete Marcus Zobl von Lumine Projections, die bereits die Oper Zürich, den Fernsehturm Berlin, das Kunsthistorische Museum Wien, die Hofburg Innsbruck und zahlreiche weitere Gebäude auf der ganzen Welt illuminiert haben. Jana Green, Projektleiterin für die Zeltdach-Inszenierung, sagte: „Wir möchten die Menschen daran erinnern, dass unsere Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist, und sie dazu inspirieren, sich aktiv für unsere demokratischen Werte einzusetzen.” Stefanie Kneer, Sprecherin des Festivals, ergänzte: „Unser Motto ‚Wir braucht Dich!‘ bedeutet im Kern, dass wir alle die Demokratie mit Leben erfüllen, dass unser aller Engagement für unsere Demokratie in diesen herausfordernden Zeiten wichtiger ist denn je.“ Und so strahlen täglich ab 26. November, sobald die Dämmerung einsetzt, Botschaften für Gemeinschaft, Freiheit und Menschlichkeit von den Zeltdächern in den Nachthimmel.

Demokratie braucht uns

Tollwood will mit dieser Inszenierung zeigen: „Wir sind viele!“ Dafür lud das Tollwood-Team Institutionen, Verbände und Unternehmen wie auch Privatpersonen ein, die Zeltdach-Inszenierung zu unterstützen. Jana Green erklärte: „Wir haben bereits rund 200 Unternehmen und Menschen, die sich engagieren. Wer sich noch bis 18. November auf unserer Website einträgt, wird namentlich auf den Zeltdächern genannt.“ Auch nach diesem Stichtag kann man seine Unterstützung zeigen: Dann werden die Namen auf der Website www.tollwood.de gesammelt. So wird deutlich: Unsere Demokratie lebt!

Ein weiteres Projekt zum Motto „Wir braucht Dich!“ stellte Johanna Kämper, verantwortlich für die Aktionsorte bei Tollwood, vor: „An unserem Aktionsort im Bazar-Zelt kann man auf Holzbänken die eigenen Werte kreativ festhalten. So werden die Bänke zu ‚Werte Bänken‘. Nach dem Tollwood Winterfestival sollen sie dann als Symbol gelebter Demokratie weiter im Stadtbild und über Patenschaften präsent sein.“ Wer eine Bank übernehmen will, wird gebeten, sich unter umwelt@tollwood.de zu melden.

Atemberaubende Artistik im Festival du Cirque

Auf der Theresienwiese steht auch schon das Grand Chapiteau. In diesem großen Theaterzelt gastieren ab 26. November herausragende Artist*innen im Festival du Cirque. Die drei Compagnien gaben bei der Programmvorstellung mit Videos Einblicke in die Produktionen, die artistische Exzellenz bieten. Circo Zoé erschafft bei der Deutschlandpremiere von „Deserance“ ein poetisches Zusammenspiel von Musik und Akrobatik. Circa komponiert mit „Humans 2.0“ eine tänzerische Symphonie. Und The 7 Fingers interpretieren Shakespeares „Romeo und Julia“ in „Duel Reality“ neu und interaktiv.

Tollwood verspricht ein Fest für alle Sinne mit fantastischen Performances, funkelnden Feuershows, originellen Walk-Acts und täglichen Live-Bands. Der estnische Weltrekordhalter Tauri Vahesaar beispielsweise wird auf Tollwood hoch über den Köpfen der Besuchenden über eine brennende Slackline balancieren. Die imposante, leuchtende Barn Owl mit majestätischer Flügelspannweite von fünf Metern schwebt über das Gelände. Und die traditionellen Perchten verbreiten mystische Atmosphäre.

Einen Vorgeschmack auf handgemachte Live-Musik bot Dan Lucas, Musiker und Gewinner der ersten Staffel „The Voice Senior“ 2018/2019. Er erklärte, wie wichtig es für Bands ist, auf einer Bühne wie dem Hexenkessel zu spielen. „Hier sind wir ganz nah dran an unserem Publikum, das macht den Reiz von Tollwood aus“, sagte Dan Lucas.

Bunter Höhepunkt zum Jahresabschluss

Die große Silvesterparty auf Tollwood wird bunt und vielfältig. Neben Live-Bands wie Jamaram meets Jahcoustix, Falschgeld, Lina Bó und vielen anderen feiert zum ersten Mal der Münchner Club Harry Klein mit ins neue Jahr. Pinhay Colada vom Kollektiv LOVERS MUNICH und Peter Fleming verrieten, was das Publikum beim Lovers Lipsync Battle erwartet. „Acht Drag*Artists treten gegeneinander an und das Publikum im Zelt entscheidet, wer diesen Contest gewinnt“, sagte die Moderatorin des Battles. Und Peter Fleming freut sich auf den gemeinsamen Jahresausklang: „Raus aus dem Club und rauf auf die Theresienwiese – es ist toll, dass zwei solche Münchner Institutionen gemeinsam mit vielen tausenden Münchner*innen ins neue Jahr starten.“

Das Tollwood Winterfestival 2024 verspricht wieder ein vielfältiges Erlebnis für alle Altersgruppen. Hier gehen Kultur, Engagement, Erlebnis und Genuss Hand in Hand.

Tickets für die Produktionen des Festival du Cirque ab 39 Euro (ermäßigt ab 29 Euro) sind unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über München Ticket und Eventim erhältlich. Wer alle drei Zirkusproduktionen sehen möchte, erhält mit dem Trilogie-Ticket 25 Prozent Rabatt auf den Ticketpreis – zusätzlich serviert Tollwood zu den Trilogie-Tickets pro Show einen Aperitif. Personen, die über nicht so viel Geld verfügen, können ein Social Ticket für 19 Euro erwerben – ohne Nachweis. Eine begrenzte Menge ist ausschließlich über die Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 erhältlich. Infos zu Anfangszeiten und Preisen unter www.tollwood.de

Tollwood Winterfestival 2024

Ort: Theresienwiese, München

Zeitraum: 26. November bis 23. Dezember 2024

Festival du Cirque bis 22. Dezember 2024

Silvesterparty am 31. Dezember 2024

Freier Eintritt auf das Festivalgelände, weitere Informationen unter www.tollwood.de