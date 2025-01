Werte Bänke – Aktion für Demokratie & Freiheit auf dem Marienplatz

Werte Bänke – lebendiges Statement für unsere Demokratie – Aktion auf dem Marienplatz: München steht zu Demokratie und Freiheit – Tollwood und Pat*innen zeigen 36 Werte Bänke zum Motto des Winterfestivals „Wir braucht Dich!“

MÜNCHEN. Zusammenhalt, Miteinander, Dankbarkeit, Toleranz, Frieden, Innovation, Vielfalt, Kinderrechte, Meinungsfreiheit, Bildung, Freundschaft, Pressefreiheit – diese und viele weitere Werte, die unsere Demokratie ausmachen und lebendig halten, wurden am Dienstag, 14. Januar, auf dem Marienplatz demonstriert. Zu diesen Werten hatten die Besucher*innen während des Tollwood Winterfestivals 36 Werte Bänke gestaltet. Jetzt bevölkerten die Werte Bänke gemeinsam mit ihren Pat*innen den Marienplatz. Mit der Aktion „München für Demokratie & Freiheit“ zeigen Tollwood und die Unterstützenden, wie wichtig gerade in diesen turbulenten und herausfordernden Zeiten die gemeinsamen demokratischen Werte sind. Damit wirkt das Motto des Tollwood Winterfestivals „Wir braucht Dich!“ weiter. „Wir alle stehen für unsere Demokratie ein und machen uns dafür stark“, sagt Stefanie Kneer, Sprecherin von Tollwood, „die Werte Bänke sind ein vielfältiges und kreatives Symbol.“ Jede der 36 Werte Bänke bekommt nach der Aktion auf dem Marienplatz ein neues Zuhause in der Stadt und der Region.

Die Friedens-Bank beispielsweise wird künftig im sonderpädagogischen Schulzentrum München-Ost ihren Platz finden. Julia Potthoff, Lehrerin am Schulzentrum, erklärt, was hier passieren soll: „Versöhnung nach einem Streit, eine Minute Frieden genießen, Freundschaften stärken, Brotzeit teilen und vieles mehr.“ Die Stadtsparkasse München, die Tollwood seit Anfang an als Förderin begleitet, hat den Wert „Mut“ übernommen. Dazu sagt Ralf Fleischer, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse München: „Mit Mut verbinde ich viel mehr als etwas vermeintlich Waghalsiges zu tun. Mut ist doch der Anfang, von allem, was wir tun, weil man so gut wie nie weiß, was daraus wird. Deshalb steht Mut für mich für Willenskraft und Zuversicht.“

Der Steinmetzmeister Markus Heinle hat sich auf dem Tollwood Winterfestival auf einer Werte Bank verewigt und anschließend kurzentschlossen eine Patenschaft übernommen. Der Wert „Freundschaft“ wird künftig in seiner Werkstatt in Memmingen die Kund*innen begrüßen. Für ihn sind Werte wie „Freiheit, Frieden, Gleichberechtigung, Mut sowie Freundschaft wesentliche Bestandteile, dass ein gutes Miteinander funktioniert!“ Und im Referat für Bildung und Sport wird künftig die Werte Bank „Bildung“ begrüßen. Dazu sagt Florian Kraus, Stadtschulrat der Landeshauptstadt München: „Demokratie feiern und Menschen anregen, sich mit demokratischen Werten zu beschäftigen: Das ist ein zentrales Anliegen auch des Referats für Bildung und Sport. Daher unterstützen wir die Aktion des Tollwood Winterfestivals gerne und freuen uns, die Patenschaft für die Werte Bank Bildung zu übernehmen. Sie wird ein toller Blickfang in unserem Gebäude sein.“

Für jede Werte Bank eine Patenschaft

36 Bänke hat das Tollwood-Publikum vom 26. November bis 23. Dezember zu Werte Bänken kreativ gestaltet. An manchen Tagen beteiligten sich bis zu 150 Personen an der Aktion. Jede einzelne Bank hat eine Patenschaft bekommen – unter den Pat*innen sind Organisationen wie die UNICEF Arbeitsgruppe München oder die Lebenshilfe München, Vereine wie Amnesty International Deutschland e.V. oder München ist bunt! e. V. und Ismaning bleibt bunt e.V., Firmen neben der Stadtsparkasse München auch Plan Marken- und Mediaagentur oder vollblut LiveMarketing, Radio TOP FM und egoFM oder Privatpersonen wie beispielsweise der Steinmetz Markus Heinle. Das Tollwood-Team selbst hat eine Werte Bank zu „Mut“ gestaltet. „Unsere Mut-Bank wird sich auch im Sommer wieder auf dem Festivalgelände finden. Sie soll Mut machen, sich zu engagieren, Mut machen, für unsere gemeinsamen Werte und unsere Demokratie einzustehen“, sagt Stefanie Kneer.

Für gemeinsame Werte auf dem Marienplatz

Kurz bevor die Werte Bänke ihr neues Zuhause finden, haben sie Zwischenstation auf dem Münchner Marienplatz gemacht. „Mit dieser Aktion setzen wir ein Zeichen für unsere Demokratie mitten in München“, sagt Tollwood-Sprecherin Stefanie Kneer. Anschließend übernehmen die Pat*innen die Werte Bänke. Stefanie Kneer erklärt: „Sie sind ein lebendiges Symbol für unsere gemeinsamen Werte und sind so auch künftig weiter in der Stadt, in der Region und in unserem Alltag präsent.“ Bald kann man also auf den Werte Bänken Platz nehmen – beispielsweise im Pop-Up-Biergarten des Wirtshaus Fesch im Nußbaumpark, auf dem Lilalu-Gelände im Sommer im Olympiapark Süd, am Kino am Olympiasee, vor dem Nachbarschaftstreff Blumenau, auf dem Vereinsgelände der Naturfreunde in Thalkirchen und an vielen weiteren Orten.