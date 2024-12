Werte Bänke als Symbol für lebendige Demokratie – Aktion am 14.1.2025 auf dem Münchner Marienplatz

Werte Bänke – lebendiges Statement für unsere Demokratie

„Wir braucht Dich!“ – Motto des Tollwood Winterfestivals kreativ umgesetzt: Bänke werden zu Kunstwerken mit Werten – noch wenige Patenschaften zu vergeben.

Konzentriert knien zwei Paare vor einer naturbelassenen Holzbank mit der Aufschrift „Mitbestimmung“. Mit verschiedenen Farben entwerfen sie kleine Schilder auf der Sitzfläche, die, wie auf einer Demonstration, von Händen in die Höhe gehalten werden, und schreiben darauf „Demokratie schützen“ und „Naturschutz“. Stolz betrachten sie am Ende ihre Zeichnungen, die sich einreihen in die bunten Schilder, die andere Festival-Besucher*innen bereits gemalt haben.

Diese Bank ist nur eine von insgesamt 35 Sitzbänken, die im Bazar-Zelt auf dem Tollwood Winterfestival darauf warten, vom Publikum mit Statements zum Motto des Tollwood Winterfestivals „Wir braucht Dich!“ zu Werte Bänken gestaltet zu werden. Ob malen, kleben oder zeichnen – der Fantasie der Gäste sind kaum Grenzen gesetzt. Bunt sollen die Werte Bänke werden, vielfältig, individuell und persönlich. Und verziert mit eigenen Worten, Gedanken und Bildern, die alle selbst mit den verschiedenen Werten, die unsere Demokratie lebendig halten, verbindet. So findet sich ein Heißluftballon aus Knöpfen auf der Bank zum Wert „Freiheit“, ein erdumspannender Baum auf der „Gemeinschaft”-Bank, und auf der „Dankbarkeit“-Bank lassen sich folgende Gedanken lesen: „Danke an die lieben Menschen, die mich umgeben“ oder „Danke, dass ich eine Schwester habe.“

Für jede Werte Bank eine Patenschaft

„Diese Aktion kommt bei den Gästen des Tollwood Winterfestivals sehr gut an. Die Werte Bänke regen zum Nachdenken über die jeweiligen Werte an“, sagt die anleitende Künstlerin Petra Kühnholz. An manchen Tagen beteiligen sich bis zu 150 Personen an der Gestaltung – dafür wartet immer eine Werte Bank pro Tag im Bazar-Zelt auf der Theresienwiese. Damit die bunten und vielfältig gestalteten Bänke auch noch nach dem Tollwood Winterfestival weiterleben, hat jede einzelne Bank eine Patenschaft bekommen – darunter Organisationen wie UNICEF Arbeitsgruppe München oder Lebenshilfe München, Vereine wie Amnesty International Deutschland e.V. oder Ismaning bleibt bunt e.V., Firmen beispielsweise die Stadtsparkasse München, Radio TOP FM und egoFM oder Privatpersonen. Viele von ihnen schauen regelmäßig im Bazar-Zelt vorbei und helfen selbst bei der Gestaltung mit, bis die Werte Bänke im Januar ihren festen Platz bekommen. Das Referat für Bildung und Sport beispielsweise steht als Pate für die Bank mit dem Wert „Bildung“, und die Teilnehmenden auf dem Markt und an den Gastro-Ständen auf dem Tollwood Winterfestival haben gemeinsam die Bank „Gemeinschaft“ gestaltet.

Für gemeinsame Werte auf dem Marienplatz

Kurz bevor die Werte Bänke ihr neues Zuhause finden, gehen sie noch einmal auf eine kleine Reise: Am 14. Januar wird das Tollwood-Team gemeinsam mit den Pat*innen der Werte Bänke eine Aktion auf dem Münchner Marienplatz für unsere gemeinsamen Werte durchführen. „Damit setzen wir ein Zeichen für unsere Demokratie mitten in München“, sagt Tollwood-Sprecherin Stefanie Kneer. Nach dieser Aktion übernehmen die Pat*innen die Werte Bänke. Stefanie Kneer erklärt: „Sie sind ein lebendiges Symbol für unsere gemeinsamen Werte und sollen nach dem Tollwood Winterfestival weiter in der Stadt präsent sein.“

Bis es so weit ist, stehen die Werte Bänke noch im Bazar auf dem Tollwood Winterfestival. Wer sich auf einer der Bänke verewigen möchte, hat noch bis Festivalende am 23. Dezember Zeit: immer montags bis freitags ab 15 Uhr, samstags ab 14 Uhr und sonntags ab 12 Uhr. Geöffnet ist der Aktionsort täglich bis 20 Uhr. Wer noch Interesse an einer Werte Bank hat, es gibt noch wenige Patenschaften zu vergeben – hier kann man sich an umwelt@tollwood.de wenden.

Veranstaltung: Werte Bänke gestalten

Ort: Bazar-Zelt auf dem Tollwood Winterfestival (Theresienwiese)

Datum: 26. November bis 23. Dezember 2023

Uhrzeit: Montag – Freitag ab 15 Uhr

Samstag ab 14 Uhr

Sonntag ab 12 Uhr

täglich bis 20 Uhr

Eintritt: Eintritt frei

Weitere Informationen zu Einlass und Beginn siehe: www.tollwood.de.

Der Eintritt zum Tollwood Winterfestival ist frei.