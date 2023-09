Wertschätzung für Nachwuchs-Pflegekräfte: Erster generalistischer Ausbildungsjahrgang der München Klinik mit Staatspreisen geehrt

Oberbürgermeister Dieter Reiter überreicht bayerische Staatspreise für zwölf Absolvent*innen der München Klinik Akademie

Neuer Pflege-Nachwuchs in den Startlöchern: Rund 130 neue Auszubildende starten am 12. September in die Ausbildung an der München Klinik

„Sie haben unter Beweis gestellt, was professionelle Pflege ausmacht: Qualifiziertes Fachwissen, Handlungskompetenz und Einfühlungsvermögen für die Patient*innen. Ich wünsche Ihnen beruflich wie privat viel Erfolg und hoffe sehr, dass Sie Ihren erlernten Beruf weiterhin mit viel Freude und Engagement ausüben“, wendet sich Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender Dieter Reiter an die neun anwesenden Abschlussabsolvent*innen der München Klinik Akademie. Er überreichte am gestrigen Donnerstag. 7. September, bayrische Staatspreise an die Nachwuchs-Pflegekräfte. Die Bayerischen Staatspreise honorieren großes, kontinuierliches Engagement in der Berufsausbildung mit einem Notendurchschnitt von 1,5 oder besser.

Erster generalistischer Ausbildungsjahrgang mit hervorragenden Leistungen

Insgesamt zwölf Absolventinnen haben in diesem Jahr ihre Ausbildung in der Pflege-Akademie der München Klinik mit Auszeichnung abgeschlossen – darunter zwei Auszubildende der einjährigen Krankenpflegehilfe sowie sieben Auszubildende der dreijährigen generalistischen Pflegeausbildung. Damit hält der bundesweit erste Jahrgang der 2020 neu eingeführten generalistischen Pflegeausbildung zum „Pflegefachmann/frau“ das Abschlusszeugnis in den Händen. Zur neu organisierten Ausbildung hinzu kam für diesen besonderen Ausbildungsjahrgang der Start im Herbst 2020 und damit inmitten der Pandemie. Die hervorragenden Leistungen der Auszubildenden unter erschwerten Lernbedingungen und in großen Teilen geprägt durch die Corona-Pandemie zeigen auch den enormen Einsatz der Lehrkräfte in der Akademie und die Unterstützung durch die Praxisanleiter*innen und die Stationen während den Phasen in der Klinik.

Gemeinsam vor Ort freuten sich die Münchner Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek und Vertreter*innen der München Klinik Akademie. Die Geschäftsführerin und Arbeitsdirektorin der München Klinik Susanne Diefenthal betont vor Ort: „Unsere Auszubildenden der Akademie sind die Zukunft der München Klinik. Wir sind stolz auf die besonderen Leistungen unserer Absolventinnen und freuen uns sehr über den ausgezeichneten Nachwuchs auf unseren Stationen! Die Ausbildung junger Menschen wird immer einen hohen Stellenwert in der München Klinik haben“.

Die neuen Pflegekräfte stehen schon bereit

Der nächste Jahrgang der Akademie startet in der kommenden Woche. Rund 130 neue Auszubildende beginnen am 12. September in der München Klinik Akademie ihre Ausbildung in den Pflegeberufen. Sowohl in der 3-jährigen generalistischen Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung, der ebenfalls dreijährigen Ausbildung zur Anästhesietechnischen Assistenz (ATA) oder Operationstechnischen Assistenz (OTA) als auch der 1-jährigen Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegehelferin*in.

Unterstützung und Eigenständigkeit in den Praxisphasen in der München Klinik

Um die Auszubildenden im Rahmen ihres Praxiseinsatzes bestmöglich in die Arbeit auf den Stationen einzuführen, setzt die München Klinik ein Konzept für die Praxisanleitung ein, das deutlich über die gesetzlichen Vorgaben hinaus erweitert wurde. Jeder und jede Auszubildende ist pro Einsatz einer hauptamtlichen Praxisanleiter*in fest zugeteilt. So gibt es feste Ansprechpartner*innen für die Auszubildenden und im Laufe der Ausbildung entsteht ein Vertrauensverhältnis. Die hauptamtlichen Praxisanleiter*innen sind Fachschwerpunkten zugeteilt, machen Einzel- und Gruppenanleitungen, können Entwicklungen begleiten und die Kolleg*innen von morgen besser fördern. In der München Klinik gibt es darüber hinaus viele spannende Projekte für die Auszubildenden, in denen sie schon früh an die verantwortungsvollen Aufgaben der Pflege herangeführt werden – dazu gehören z.B. die sogenannten Schulstationen. Dort übernehmen die Auszubildenden selbst das Kommando, organisieren die Dienstpläne, Übergaben und Stationsabläufe. Sie übernehmen eigenständig die Versorgung der Patient*innen. Im Hintergrund stehen erfahrene Kolleg*innen zur Seite, die immer unterstützen können, falls Bedarf besteht. Das eigenverantwortliche Pflegen und nicht nur Unterstützungsarbeiten stehen im Vordergrund, um bestmöglich auf die spätere Praxis vorzubereiten und Sicherheit für das eigene Handeln zu schaffen. In der Frühchenversorgung gibt es ein Projekt in dem Auszubildende und angehende Mediziner*innen gemeinsam (IPANEO) die Stationsversorgung organisieren. Auch hier im Hintergrund erfahrene Pflegekräfte, Mediziner*innen und Praxisanleiter*innen. Die beiden Professionen lernen so viel voneinander und schaffen schon von Berufsbeginn an die viel zitierte Augenhöhe durch die gemeinsame Versorgung der kleinen Patient*innen und Betreuung der Eltern. Es entsteht Verständnis der Anliegen, Vorgehen und Sichtweisen der jeweils anderen Berufsgruppe. Feedback- und regelmäßige Austauschrunden gehören mit zum Konzept. Viele Teilnehmende haben sich bereits in den Projektphasen für eine Weiterbeschäftigung in der München Klinik nach der Ausbildung entschieden.

Pflege: Ein Beruf, unzählige Möglichkeiten

Von Überwachung bis Reanimation, vom 500 Gramm schweren Frühgeborenen bis zu 90-jährigen geriatrischen Patient*innen: Der Pflegeberuf ist pure Vielfalt und Fachlichkeit. In der München Klinik arbeiten über 3.000 Pflegekräfte an fünf Standorten, in 60 verschiedenen Fachbereichen, in 120 Pflegeteams. Seit 2020 werden in Deutschland Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner generalistisch ausgebildet. Sie erlernen die berufliche Pflege von Menschen aller Altersstufen und erhalten die EU-Anerkennung in allen Mitgliedsstaaten. In der Ausbildung der München Klinik ist eine Vertiefung in der pädiatrischen Versorgung und in der Akutpflege möglich.

In der hauseigenen Akademie, mit rund 500 Ausbildungsplätzen eine der größten Bildungseinrichtungen im Pflegebereich in Bayern, bildet die München Klinik den Pflegenachwuchs selbst aus. Das umfasst die dreijährige Ausbildung zum/zur Pflegefachmann/Pflegefachfrau und die dreijährige Ausbildung zum/zur Operationstechnischen Assistenz (OTA) oder Anästhesietechnischen Assistenz (ATA). Die einjährige Ausbildung zur Pflegefachhelfer*in ist eine interessante Berufsperspektive für Absolventen*innen der Mittelschule und ermöglicht auch einen Übergang in die dreijährige Pflegeausbildung.

Zentral Wohnen in München, kostenlos U-Bahn fahren, praxisorientiert lernen

Für Auszubildende der München Klinik gibt es zahlreiche Angebote und Vergünstigungen, um das Leben in der gleichermaßen attraktiven wie hochpreisigen Stadt zu erleichtern. Allen voran gehören dazu rund 250 günstige Wohnheimplätze mit Zimmerpreisen unter 300 Euro sowie das 365 Euro-Ticket als Alternative zum Deutschlandticket, das die Auszubildenden kostenlos zur freien Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs in München bekommen. Auch das Corporate Benefits Programm der München Klinik mit zahlreichen Vergünstigungen bei verschiedenen Partner*innen können die Auszubildenden nutzen. Die Ausbildungsvergütung erhöht sich aktuell im Rahmen des kommunalen Tarifabschlusses – Auszubildende können sich über bis zu 12 Prozent mehr Gehalt freuen. Hinzu kommen zahlreiche weitere finanzielle Benefits und Zulagen, von der städtischen München-Zulage, über Zeit- und Schichtzuschläge in der praktischen Ausbildung und vieles mehr. Bei erfolgreicher Abschlussprüfung winkt eine Prämie von 400 Euro und bei anschließendem Berufsstart in der München Klinik eine Übernahmeprämie von 5.000 Euro – bis zu ein Jahr nach Abschluss, so dass vor Berufsstart auch ein Sabbatical möglich ist. Eine Übersicht über die Zulagen und Vorteile für MüK-Auszubildende: https://www.muenchen-klinik.de/ausbildung/bewerbung-anerkennung/ausbildungsverguetung/