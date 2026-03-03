Wertstoffhöfe: Hoher Andrang – Kurzfristige Schließungen möglich

Seit mehreren Tagen verzeichnen die Wertstoffhöfe ein außergewöhnlich hohes Besucheraufkommen. Insbesondere bei guter Witterung sowie an Samstagen kommt es zu einem sehr starken Andrang, der die vorhandenen Kapazitäten zeitweise an ihre Grenzen bringt. Sind einzelne Container oder Fraktionen vollständig gefüllt, müssen diese zunächst abtransportiert und ausgetauscht werden, bevor eine weitere Annahme möglich ist. Die zur Verfügung stehenden Transport- und Entsorgungskapazitäten müssen dabei koordiniert und auf alle Wertstoffhöfe im Stadtgebiet verteilt werden. Dies kann im Einzelfall zu vorübergehenden Annahmestopps oder kurzfristigen Schließungen führen.

Eine verlässliche Prognose, welche Standorte wann betroffen sind, ist leider nicht möglich. Die Entscheidung über eine temporäre Schließung erfolgt jeweils situativ vor Ort, um einen sicheren und geordneten Ablauf zu gewährleisten. Der AWM bittet alle Münchner*innen um Verständnis. Aktuelle Öffnungszeiten können unter awm-muenchen.de eingesehen werden.