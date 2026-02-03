Wertvolle Ringe aus dem Zug gestohlen – Mehrere Tausend Euro Schaden

Am Montagabend (2. Februar) entwendete ein bislang unbekannter Täter einer 55-Jährigen im Railjet wertvolle Schmuck- und Kleidungsgegenstände. Bereits am Freitag (30. Januar) kam es zu einem ähnlichen Fall in einem ICE. Die Bundespolizei warnt vor Gepäckdiebstählen im Bahnverkehr.

Eine 55-jährige Deutsche fuhr am Montag zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr mit dem Railjet 82 von Innsbruck nach München. Als sie am Hauptbahnhof ankam, bemerkte sie, dass ihr Koffer samt Inhalt verschwunden war. Im Koffer befanden sich mehrere Goldringe, ein Brillantring und hochwertige Kleidung. Der Schaden beläuft sich auf ca. 21.500 €.

Bereits am Freitagnachmittag ereignete ein ähnlicher Fall sich während der Fahrt des ICE 1507 zwischen Nürnberg und München. Eine 60-jährige Deutsche stellte ihren Koffer in einer Gepäckablage ab und saß – ohne Sichtkontakt – in der Nähe ihres Reisegepäcks. Beim Aussteigen fiel der Berlinerin auf, dass ihr Koffer offen und durchwühlt auf dem Boden lag. Als sie ihre Wertsachen überprüfte, stellte sie den Verlust ihres hochwertigen Schmucks im Wert von 18.500 € fest.

In beiden Fällen ermittelt die Bundespolizei wegen Diebstahls

Gerade bei längeren Fahrten im Fernverkehr rät die Bundespolizei zu besonderer Aufmerksamkeit. Reisegepäck sollte jederzeit beaufsichtigt, Wertsachen sicher verwahrt werden. Verdächtige Personen sind dem Zugpersonal zu melden. Bei einem Eigentumsverlust sollte unverzüglich Anzeige bei der Bundespolizei erstattet werden, da Videoaufzeichnungen an Bahnsteigen zeitlich begrenzt verfügbar sind.