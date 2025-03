Westbad feiert am 14. April Wiedereröffnung: buntes Programm und Attraktionen

Gute Nachricht für den Münchner Westen: Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten am Dach des Westbads gehen die Schwimmhalle und die separate Saunainsel am Montag, 14. April, wieder in Betrieb. Am Eröffnungstag erwartet die Besucher*innen ein buntes Programm mit großem Gewinnspiel, Spieleangebot für Kinder sowie Specials in der Saunainsel. In der Saunalandschaft, deren Nutzung im Eintrittspreis für die Schwimmhalle inkludiert ist, laufen noch letzte Modernisierungsarbeiten, weshalb sie erst in Kürze wieder zur Verfügung stehen wird. Bis dahin gilt ein reduzierter Eintrittspreis für die Schwimmhalle.

Aktionen am Eröffnungstag

Für den 14. April bereiten die SWM einige besondere Attraktionen vor. So erhalten die ersten 1.000 Besucher*innen ein Los – mit garantiertem Sofortgewinn. Es winken unter anderem Bäderkarten im Wert von 25 Euro, Freikarten für die M-Bäder, Schwimmbrillen und vieles mehr.

Für Kinder ab 6 Jahren gibt es außerdem von 15 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Spieleangebot. (Bitte beachten: Teilnehmende Kinder benötigen dafür zum Teil das Seepferdchen-Abzeichen.)

In der Saunainsel gibt es für die Gäste Tee und Obst, Peelings (um 12, 16 und 20 Uhr) sowie Show-Aufgüsse (17 und 21 Uhr).

SWM kommen Kundenwunsch nach: Schwimmbad wieder mit integriertem Sauna-Angebot

Aufgrund des wiederkehrenden Wunschs von Badegästen hatten die SWM in einem einjährigen Pilotprojekt ab Juni 2023 einen günstigeren Eintrittspreis für die Schwimmhalle ohne Saunanutzung angeboten. In einer Umfrage unter den Besucher*innen hat sich jedoch die große Mehrheit für die Rückkehr zur alten Tarifstruktur ausgesprochen. Diesem Mehrheits-Wunsch kommen die SWM nach: Nach Eröffnung der Saunalandschaft wird mit einem höheren Eintrittspreis wieder ein integriertes Sauna-Angebot zur Schwimmbadnutzung dazugehören. Bis dahin gilt der reduzierte Preis.

Neu: Die Saunalandschaft wird mit Rücksicht auf Familien künftig zum Textilbereich. Das heißt, Badebekleidung ist hier Pflicht. Das soll auch Familien die Möglichkeit bieten, den im Eintrittspreis inkludierten Saunabereich mit Kindern und Jugendlichen zu nutzen.

Separate Saunainsel

Für alle, die ein textilfreies Saunaerlebnis wünschen – mit Service und Aufgüssen – steht wieder die separate Saunainsel mit eigenem Tarif zur Verfügung.

Westbad Eintrittspreise

Normalpreis (ab April 2025) 9,30 €

Normalpreis (nach Eröffnung Saunalandschaft) 17,50 €

Saunainsel 23 €

Alle weiteren Preise und Ermäßigungsangebote unter www.swm.de/baeder/westbad-hallenbad