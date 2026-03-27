Westbad: Hallenbad ab 27. April wegen umfangreicher Filtersanierung geschlossen

Die Stadtwerke München (SWM) setzen im Westbad ein umfassendes Sanierungsprojekt um: Die Filteranlage des Hallenbads wird technisch auf den neuesten Stand gebracht. Die Arbeiten beginnen am 27. April und machen eine vorübergehende Schließung des Hallenbads erforderlich. Die Wiedereröffnung ist für Herbst 2026 vorgesehen.

Unabhängig von den Arbeiten im Hallenbad öffnet das Freibad West wie geplant am 14. Mai. Die täglichen Öffnungszeiten sind von 8 bis 20 Uhr; im September schließt das Bad bereits um 19 Uhr. Damit bleibt das Westbad im Sommer weiterhin ein beliebtes Ziel für sportliche Schwimmerinnen und Schwimmer, Familien und Erholungssuchende.

Die SWM bitten die Badegäste um Verständnis für die notwendigen Maßnahmen. Die Sanierung dient der langfristigen Sicherung eines zuverlässigen Badebetriebs.