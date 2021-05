Westend: Festnahme nach versuchter schwerer Brandstiftung

Am Sonntag, 02.05.2021, im Zeitraum von 03:30 Uhr bis 06:30 Uhr, versuchte ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in München eine Wohnungstür sowie einen Türstock einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Westendstraße anzuzünden.

Die 41-jährige Bewohnerin bemerkte den starken Rauch, öffnete daraufhin die Wohnungstür und sah den 37-Jährigen. Dieser flüchtete vom Tatort.

Der Notruf wurde verständigt. Die Feuerwehr musste das verrauchte Gebäude lüften. Die 41-Jährige erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Montag, 03.05.2021 konnte der 37-Jährige festgenommen werden. Gegen ihn erging ein Haftbefehl vom zuständigen Richter. Gegen den 37-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen der versuchten schweren Brandstiftung.

Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen.