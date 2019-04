Westend: Gas- mit Bremspedal verwechselt, Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Ein 81-jähriger Münchner verwechselte am Dienstag, 02.04.2019, gegen 11:15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Westendstraße beim Parken das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr anschließend mit seinem VW Pkw zunächst unkontrolliert gegen den Lkw eines 65-Jährigen und anschließend gegen den Bauzaun und in den Lastenaufzug einer nahegelegenen Baustelle.

Der 81-jährige Rentner sowie der 65-jährige Fahrzeugführer des Lkw blieben bei dem Unfall unverletzt. Der 81-Jährige wurde vorsorglich in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.