Wettbüro in Taufkirchen überfallen

Am Donnerstag, 18.01.2024, gegen 22:50 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter ein Wettbüro in Taufkirchen. Der maskierte Täter ging zum im Kassenbereich befindlichen Angestellten, bedrohte ihn mit einem mitgeführten Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Da der Angestellte nicht auf die Forderung einging, griff der Täter selbst in die Kasse und entwendete einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Im Anschluss verließ er das Wettbüro zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Angestellte verständigte sofort den Polizeinotruf 110. Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen der Münchner Polizei ergab keine Hinweise auf den Täter.

Der Angestellte erlitt während des Überfalls keine Verletzungen.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 25-30 Jahre alt, ca. 185 cm groß, braune Augen, sprach Hochdeutsch mit leichtem ausländischem Akzent; vollständig dunkel bekleidet, dunkle Jacke mit Kapuze (weißer Schriftzug auf der linken Brust und der rechten Schulter), schwarze Hose, schwarze Schuhe mit weißer Sohle, dunkle Maskierung vor dem Gesicht (evtl. Sturmhaube)

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Eschenstraße (Taufkirchen Ortssteil Am Wald) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.