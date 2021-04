Wetterbericht Deutscher Alpenraum für Dienstag den 13.04.2021

Von Norden strömt feuchte Meeresluft polaren Ursprungs nach Südbayern und staut sich an den Alpen.

In der Nacht zum Dienstag sowie am Dienstag tagsüber bleibt der Himmel stark bewölkt und die Berge bis weit herunter wolkenumhüllt. Es fällt immer wieder Schnee. Die Neuschneemengen oberhalb etwa 1000 m liegen im Allgäu bei 5 bis 10, östlich davon meist im Bereich von 10 bis 20, in Staulagen um 25 cm.

Die Höchsttemperaturen am Dienstag liegen in den Tälern und in 1000 m bei 1 bis 4 Grad, in 2000 m bei -8, in 3000 m bei -15 Grad. Der Wind auf den Bergen weht in der Nacht zum Dienstag überwiegend schwach, am Dienstag tagsüber meist mäßig um Nord.