Wetterbericht Deutscher Alpenraum für Dienstag den 20.04.2021

Mit nordöstlicher Strömung fließt feuchte und zunehmend milde Luft in den Deutschen Alpenraum.

In der Nacht zum Dienstag ist es stark bewölkt und örtlich gibt es Schauer, die von Westen her nachlassen. Die Schneefallgrenze liegt bei etwa 1200 m. In der zweiten Nachthälfte lockern die Wolken vor allem im Allgäu auf und in den Tälern kann sich stellenweise Nebel bilden. Die Temperatur in den Tälern und in 1000 m geht auf +3 bis -2 Grad zurück.

Am Dienstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Sonne scheint am häufigsten im Allgäu. Im Tagesverlauf bilden sich bevorzugt nach Osten hin einige Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Die Höchstwerte erreichen in den Tälern und in 1000 m 9 bis 13 Grad, in 2000 m +2 und in 3000 m -6 Grad. Der Wind weht überwiegend schwach aus nördlichen Richtungen.

Herausgeber:

Lawinenwarnzentrale im Bayerischen Landesamt für Umwelt

Ausgegeben am Montag, 19.04.2021, 17:30 Uhr