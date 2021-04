Wetterbericht Deutscher Alpenraum für Donnerstag den 15.04.2021

Der Alpenraum verbleibt unter einer nördlichen Höhenströmung, mit der weiterhin feuchtkalte Luft herangeführt wird.

Heute Abend kommt es aus starker Bewölkung zu einzelnen Schnee- und Graupelschauern, die im Laufe der Nacht zum Donnerstag vorübergehend seltener werden. Größere Auflockerungen bleiben allerdings auch dann von kurzer Dauer. Bis zum Morgen ergeben sich 1 bis 5 cm Neuschnee. Verbreitet kommt es zu leichtem bis mäßigem, oberhalb etwa 1800 m zu strengem Frost. Der Wind weht überwiegend schwach. Nur auf einigen Gipfeln können anfangs noch starke Böen um Nord auftreten.

Am Donnerstag nimmt die Schauerneigung im Tagesverlauf wieder etwas zu, zwischen den Quellwolken zeigt sich aber auch ab und zu mal die Sonne. Mit kräftigeren oder wiederholten Schauern fallen bis zu 5 cm Neuschnee, in höheren Lagen auch etwas mehr. Die Höchstwerte liegen in tiefen Lagen zwischen 4 und 6, in 2000 m um -6, in 3000 m bei -12 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, in exponierten Lagen sowie in Schauernähe auch mal mit starken Böen aus nördlichen Richtungen.