Wetterbericht Deutscher Alpenraum für Mittwoch den 14.04.2021

Tiefdruckeinfluss mit labil geschichteter Kaltluft.

Zu Beginn der Nacht zum Mittwoch sind die Alpen verbreitet in dichte Quellbewölkung gehüllt. Die Wolkenuntergrenze liegt verbreitet zwischen 400 und 800 m über Grund. Es treten noch einzelne Schnee- und Graupelschauer auf. Im weiteren Verlauf der Nacht lockert die Bewölkung vor allem in den Allgäuer und westlichen Bayerischen Alpen auf und die Schauer kommen zum Erliegen. Sonst keine Änderungen.

Bis zum Morgen können vor allem in den Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen 3-8cm, in Staulagen um 10 cm Neuschnee fallen. Das Quecksilber sinkt auf etwa -6 Grad in 1000 m, um -11 Grad in 2000 m und -18 Grad in 3000 m. Der Wind weht um 25 km/h aus Nord, auf höheren Gipfeln einzelne Sturmböen bis 70 km/h möglich. Am Mittwoch anfangs vor allem vom Allgäu bis zu den Wallgauer Alpen dünne Wolkenfelder, sonnig. Weiter östlich dichtere Quellwolken mit Untergrenze um 500-1000 m ü. Grund, geringfügigen Schnee. Mit dem Tagesgang überall zunehmende Quellbewölkung die die Gipfel zeitwei se einhüllen. Ab Mittag erneut aufkommende Schnee- und Graupelschauer die für eine dünne Schneedecke sorgen. Schneefallgrenze etwa 800-1200 m. Wind um Nord mit 20 km/h, exponiert Böen bis 50 km/h. Das Quecksilber steigt in den Tälern auf +6 Grad, in 1000 m bis +4 Grad, in 2000 m -6 Grad und 3000 m -11 Grad.