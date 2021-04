Wetterbericht Deutscher Alpenraum für Mittwoch den 21.04.2021

Am Mittwoch erst Sonne, später einzelne Schauer oder Gewitter Bei schwachen Luftdruckgegensätzen bestimmt zunehmend milde und feuchte Luft das Wetter.

In der Nacht zum Mittwoch lösen sich die Wolken meist auf, Richtung Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen bleibt es aber zum Teil trüb. In den Tälern stellt sich leichter Frost ein.

Der Mittwoch startet sonnig, ab dem späteren Vormittag entstehen jedoch vermehrt Quellwolken. Lagen oberhalb etwa 1500 m werden dadurch zeitweise eingehüllt. Am Nachmittag entwickeln einzelne Schauer, die in höheren Lagen mit Schnee oder Graupel vermischt sind. Örtlich sind auch kurze Gewitter möglich. Die Temperatur erreicht in den Tälern Werte um +15, in 2000 m +2 und auf der Zugspitze -4 Grad. Der Wind weht allgemein schwach, in freien Hochlagen aus Südwest.