Wetterbericht Deutscher Alpenraum für Montag den 19.04.2021

Mit nordöstlicher Strömung fließt kühler und feuchte Luft in den Deutschen Alpenraum.

In der Nacht zum Montag bliebt es überwiegend bedeckt und örtlich gibt es Schauer, die allmählich nachlassen. Die Schneefallgrenze liegt bei 1000 m. Die Temperatur in den Tälern und in 1000 m geht auf +2 bis -2 Grad zurück.

Am Montag dominieren weiterhin die Wolken und zeitweise fällt schauerartiger Regen, oberhalb etwa 1000 m Schnee. Die Neuschneemengen bleiben mit gebietsweise 1 bis 5 cm gering. Die Temperatur in den Tälern und in 1000 m steigt auf 6 bis 10 Grad, in 2000 m auf -2 und in 3000 m auf -9 Grad. Der Wind weht meist schwach, in Böen mäßig, vorwiegend aus nördlichen Richtungen.

Herausgeber:

Lawinenwarnzentrale im Bayerischen Landesamt für Umwelt

Ausgegeben am Sonntag, 18.04.2021, 17:30 Uhr