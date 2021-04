Wetterbericht Deutscher Alpenraum für Samstag den 17.04.2021

Ein Tief über dem östlichen Mitteleuropa lenkt von Nordosten feuchtkalte Luft in den Alpenraum.

Heute Abend und in der Nacht zum Samstag zeigt sich der Himmel teils wolkig, teils klar. Besonders mittlere Lagen befinden sich zeitweise in Wolken, darüber ist es oftmals wolkenlos. Es tritt verbreitet leichter bis mäßiger, oberhalb 2000 m meist strenger Frost auf. Auch dort weht der Wind nur schwach bis mäßig und vorwiegend um Nordost.

Am Samstag gibt es anfangs noch Chancen auf kurze sonnige Abschnitte, ehe sich die Wolken im Tagesverlauf zunehmend verdichten. Örtlich fällt in der zweiten Tageshälfte geringer Schnee, unterhalb etwa 1000 m Regen. Mehr als 1 bis 3 cm Neuschnee werden bis zum Abend nicht erwartet. Die Höchstwerte liegen in den Tälern zwischen 5 und 7, in 2000 m um -4, in 3000 m bei -8 Grad. Der nordöstliche Wind frischt im Tagesverlauf etwas auf und weht in Gipfellagen zeitweise mit starken Böen bis 50 km/h.