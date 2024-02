Wetterleuchten – Das Jahrzehnt der verspielten Freiheit – 21.02.2024 Buchvorstellung im Münchner Literaturhaus

Lesung von Norbert Wollschläger

Das Jahrzehnt der verspielten Freiheit – die Akteure dieser außergewöhnlichen Zeit: Erich Kästner, Kurt Tucholsky und Erich Maria Remarque.

Der große Roman zum Erich-Kästner-Jahr.

Als Erich Kästner im August 1930 im mondänen Grand Hotel Brissago am Lago Maggiore für zwei Wochen Urlaub macht, trifft er auf einen bewunderten Kollegen: Kurt Tucholsky.

Ausgehend von diesem wenig dokumentierten, zufälligen Treffen, folgt Autor Norbert Wollschläger in seinem Roman den Lebenswegen von Erich Kästner und Kurt Tucholsky: Vom Beginn des Ersten Weltkrieges, dem Ende des Kaiserreiches, entlang vierzehn Jahren erlahmender Demokratie und den sogenannten “Goldenen Zwanziger“ hindurch, während rapide zunehmendem Antisemitismus und erstarkendem Nationalismus, bis hin zu Adolf Hitler und den Vorabend der Diktatur. Deutsche Geschichten und Geschichte, die mitten in unsere spannungsgeladene Gegenwart ragen – aufregend, leidenschaftlich, flirrend.

.

Mit poetischer Genauigkeit und bis ins Detail recherchierten Fakten ruft Norbert Wollschläger in seinem Roman eine Epoche wach, die uns – in ihrer brüchigen Bürgerlichkeit – fremd und vertraut ist, die groß und voller Enthusiasmus eine „neue Zeit“ beschwor und an ihrer Zerrissenheit scheiterte. In der Hoffnung, dass wir bessere Lösungen finden. Dr. Peter Böthig, Literaturwissenschaftler, Publizist und Kurator, seit 1993, Leiter des Kurt Tucholsky Literaturmuseums Schloss Rheinsberg.

.

Ein sorgfältig recherchierter Roman, für den Norbert Wollschläger eine eindrucksvolle Konstellation in Brissago zwischen den Kriegen gefunden hat. Die Begegnung zwischen Kurt Tucholsky und Erich Kästner im Jahr 1930 liefert viele Überraschungen: Von Erich Maria Remarque, Emil Ludwig und einigen (zu) unbekannten Frauen – Zeitkolorit einer unangenehmen Schwellenzeit, mit Humor erzählt. Prof. Dr. Sven Hanuschek (München)

Einlass ab 18.30 Uhr

Beginn: 19 Uhr

Ende ca. 21 Uhr

Eintritt: 15 / 10 EUR – Vorverkauf oder Abendkasse

Literaturhaus München

Wo: Salvatorplatz 1, 80333 München