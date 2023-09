Wettkampf um die Silberne Rose live erleben

Letztes Flower-Power-Event im Gasteig HP8

Spitzenflorist*innen treten am Samstag, 16. September im Gasteig HP8 bei der Bayerischen Landesmeisterschaft gegeneinander an. Der Eintritt ist frei.

Es ist das Event des Jahres für alle, die sich der Blumenkunst verschrieben haben: der Wettbewerb um die „Silberne Rose“, die Bayerische Landesmeisterschaft der Florist*innen. Dieses Jahr findet sie im Rahmen des Flower Power Festivals München in der Halle E des Gasteig HP8 statt – live und vor Publikum. Alle Interessierten können einen Tag lang zusehen, wie Blumenkunstwerke entstehen, die am Schluss darüber entscheiden, wer sich am Ende den Titel der Landesmeisterschaft holt.

Der Wettbewerb selbst steht ganz unter dem Motto des diesjährigen stadtweiten Festivals. Die Teilnehmenden sollen in vorgegebener Zeit vier Blumenkunstwerke erstellen, die sich alle mit dem Thema „Flower Power“ beschäftigen. So gilt es zum Beispiel, in 90 Minuten einen Raumschmuck zu kreieren, der eine Hommage an die Hippie-Ära darstellt. Zu den Aufgaben gehören auch ein Strauß zu einem persönlichen Lieblingslied, eine Gefäßfüllung mit einer Power-Blume sowie ein freies Werkstück, mit dem die ganz persönliche Flower-Power zum Ausdruck gebracht wird.

Im Gasteig HP8 ist es die letzte Veranstaltung im Rahmen des Flower Power Festivals. „Nach vielen Aktionen rund um das Thema ‚Natur in der Stadt‘ von Ausstellungen über Konzerte und Tanzveranstaltungen bis hin zu Lesungen und Pflanzaktionen endet das Flower Power Festival bei uns noch einmal mit einem richtigen Highlight“, sagt Gasteig-Chef Max Wagner. „Es bringt die Festival-Idee nochmal perfekt auf den Punkt. Wir verknüpfen Handwerk und Kultur, bringen unser Foyer in der ehemaligen Industriehalle zum Blühen und laden alle dazu ein, an diesem Event teilzunehmen – ganz ohne Eintritt.“

Am Samstag, 16. September kann man den Künstler*innen von 10 Uhr bis 15 Uhr in der Halle E zusehen, wie sie Blumen binden, Gestecke konstruieren und aus Pflanzen echte Kunstwerke gestalten. Eine Jury beurteilt die Ergebnisse dann nach international anerkannten Kriterien. Um 19 Uhr findet im Saal X des Gasteig HP8 die Preisverleihung statt. Anschließend sind die Werke bis 23 Uhr ausgestellt.

Wer den Wettkampf am Samstag verpasst, kann am Sonntag, 17. September von 10 bis 18 Uhr die Blütenkunst der diesjährigen Landesmeisterschaft als Ausstellung im Saal X sehen.

Flower Power Festival: Die Silberne Rose

Bayerische Landesmeisterschaft der Florist*innen

Samstag, 16. September, 10 bis 15 Uhr, Live-Wettbewerb (Halle E)

Samstag, 16. September, 19 Uhr, Preisverleihung und anschließend Ausstellung (Saal X)

Sonntag, 17. September, 10 bis 18 Uhr, Ausstellung der Blumenkunstwerke (Saal X)

Gasteig HP8

Hans-Preißinger-Straße 8, Sendling

Eintritt frei