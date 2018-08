„Wheels & Weißwürscht“ diesen Samstag in der BMW Group Classic

Am Samstag, den 04. August 2018, spendiert BMW wieder allen Fans und Besitzern klassischer Automobile und Motorräder eine zünftige Mahlzeit in der BMW Group Classic. Egal ob auf zwei oder auf vier Rädern und egal welches Fabrikat: Wer mit seinem Young- oder Oldtimer vorfährt, darf sich einen Gutschein für ein Paar Weißwürste mit Brezn im Café „Mo66“ der BMW Group Classic sowie den „W&W-Sticker“ abholen. Auch größere Gruppen oder Clubs sind immer gern gesehene Gäste! Als besonderes Schmankerl für alle Liebhaber gibt es besondere Modelle und Raritäten aus der hauseigenen Sammlung unter dem Dach der Classic Werkstatt zu bestaunen. Die beliebte Veranstaltung „Wheels & Weißwürscht“ findet von Mai bis Oktober an jedem ersten und dritten Wochenende von 09:00 bis 15:00 Uhr auf dem ehemaligen BMW Werksgelände in der Moosacher Straße 66, München, statt.

Der Termin im Überblick:

Werbung / Anzeige