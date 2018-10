Wichtige Verkehrsinformation zum 33. GENERALI MÜNCHEN MARATHON 2018 und zum Wahlsonntag

Am 14.10.2018 um 10 Uhr fällt der Startschuss zum diesjährigen GENERALI MÜNCHEN MARATHON. Die Großveranstaltung findet zum 33. Mal statt und lockt in diesem Jahr bis zu 23.000 Sportler an. Entlang der Strecke rechnen die Veranstalter zudem mit bis zu 80.000 Zuschauern.

Auftakt des Großereignisses ist am Freitag, den 12. Oktober mit Beginn der Startnummernausgabe und der Eröffnung der GMM Sportmesse in der großen Olympiahalle im Olympiapark. Am Samstag, 13. Oktober wird um 10.30 Uhr der Internationale Trachtenlauf des GENERALI MÜNCHEN MARATHON an der Olympiahalle gestartet. Der Startschuss zum GENERALI MÜNCHEN MARATHON fällt am Sonntag, 14. Oktober, um 10 Uhr am Coubertinplatz. Der Halbmarathon beginnt um 13:30 Uhr auf der Denninger Straße in Bogenhausen.

Während des Marathons und des Halbmarathons kommt es zwischen 09:00 und 17:00 Uhr in den Stadtteilen Schwabing, Maxvorstadt, Oberföhring, Bogenhausen, Steinhausen, Baumkirchen, Haidhausen, Glockenbachviertel, Isarvorstadt und Lehel/Stadtmitte zu längeren Straßensperrungen und Umleitungen.

Angaben zu den einzelnen Sperrzeiten gibt es online unter:

https://www.generalimuenchenmarathon.de/anwohnerinformationen/

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer diese Sperren zu beachten und den Veranstaltungsraum weiträumig zu umfahren. Alle Anwohner werden gebeten ihre Autos nicht auf den gesperrten Straßen zu parken. Empfohlen wird für den Marathonsonntag die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, insbesondere der U- und S-Bahnen.

Zwischen 9:00 und 17:00 Uhr ist auch bei Bussen und Straßenbahnen mit Behinderungen zu rechnen. Die Tramlinien 12, 15, 19, 25, 27, 28, 36, 37 sowie die Buslinien 52, 53, 54, 55, 58, 59, 62, 68, 100, 132, 144, 145, 149, 154, 155, 183, 184, 185, 187, 188 und 190 werden umgeleitet bzw. unterbrochen. Die Umleitungen bzw. Unterbrechungen werden jeweils parallel zu den Straßensperrungen des Marathons durchgeführt.

Weitere Informationen zu den geänderten Fahrplänen gibt es montags bis freitags von 8:00 bis 20:00 Uhr direkt bei den Stadtwerken München unter der MVG-Hotline: 0800 / 344 22 66 00.

Über die MVG-Sonderseite können sich die Fahrgäste über die jeweiligen Linienbeeinflussungen informieren: www.mvg.de/marathon

Der Streckenverlauf des 33. GENERALI MÜNCHEN MARATHON am 14. Oktober 2018

Start / 10:00 Uhr: Coubertinplatz

Coubertinplatz – Rudolf-Harbig-Weg – Spiridon-Louis-Ring – Ackermannstraße (westlich) – Schwere-Reiter-Straße (südlich) – Elisabethstraße – Elisabethplatz – Franz-Joseph-Straße – Leopoldstraße (westlich) – Wende (ca.20m nördlich Georgenstraße) – Leopoldstraße (östlich) – Martiusstraße – Kißkaltplatz – Thiemestraße – Königinstraße – Mandlstraße – Biedersteiner Straße – Mannlichstraße – Osterwaldstraße – Schwedenstraße – Ernst-Penzoldt-Weg – Wege im Englischen Garten – Unterquerung Isarring – Wege im Englischen Garten – Tivolistraße – Max-Joseph-Brücke – Montgelasstraße – Herkomerplatz – OberföhringerStraße – An der Salzbrücke – Cosimastraße (westlich) – Vollmannstraße – Weltenburger Straße – Riedenburger Straße – Hohenlindener Straße – Zamdorfer Straße – Hultschiner Straße – Baumkirchner Straße – Baumkirchner Platz – Neumarkter Straße – Riedgaustraße – Berg-am-Laim-Straße (bis Leuchtenbergring nördlich dann südlich) – Friedenstraße – Rosenheimer Straße (nördlich – ab Orleansstraße südlich) – Rosenheimer Platz – Rosenheimer Straße (südlich) – Ludwigsbrücke (südlich) – Erhardtstraße – Corneliusstraße – Gärtnerplatz (nord-östlich) – Corneliusstraße – Prälat-Zistl-Straße – Rosental – Oberanger – Herzog-Wilhelm-Straße – Sendlinger Straße – Rosenstraße – Marienplatz – Dienerstraße – Residenzstraße – Odeonsplatz – Ludwigstraße (ab von-der-Tann-Straße westlich) – Theresienstraße (südlich) – Arcisstraße – Brienner Straße – Karolinenplatz (westlich-südlich) – Barer Straße – Karlstraße – Katharina-von-Bora-Straße – Königsplatz – Luisenstraße – Theresienstraße (nördlich) – Ludwigstraße (westlich) – Leopoldstraße (westlich) – Franz-Joseph-Straße – Elisabethplatz – Elisabethstraße – Schwere-Reiter-Straße (südlich) – Ackermannstraße (westlich) – Spiridon-Louis-Ring – Olympiastadion

Informationen zum Wahlsonntag: Zugang zum Maximilianeum und den Wahllokalen am Sonntag, 14.10.2018

In München wird am 14.10. nicht nur gelaufen, sondern auch der neue Landtag gewählt. Das Maximilianeum ist dementsprechend jederzeit erreichbar. Auch während des GENERALI MÜNCHEN MARATHONS ist die Anfahrt uneingeschränkt möglich:

Aus Richtungen Osten: A94 oder Mittlere-Ring / Richard-Strauss Straße à Prinzregentenstraße

Aus Richtung Norden: Mittlerer Ring / Oettingenstraße à Prinzregentenstraße

Aus Richtung Westen: Oskar-von-Miller-Ring (Altstadtring-Tunnel, beachten Sie die Sperrung für Fahrzeuge über 3,5 t) à Prinzregentenstraße

Aus Richtung Süden: Hier besteht die Einschränkung, dass die Laufstrecke über die Erhardtstraße, die Corneliusstraße und die Rosenheimer Straße führt.

Wir empfehlen weiträumig über den Mittleren Ring Ost (siehe Zufahrt aus Richtung Osten) die Sperrungen zu umfahren. Ebenfalls besteht die Möglichkeit für Fahrzeuge unter 3,5t durch die Stadt Mitte (Lenbachplatz – Oskar-von-Miller-Ring – Altstadttunnel – Prinzregentenstraße) anzufahren.

Querungsstellen für Fahrzeuge sind leider aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Jedoch werden an der Marathonstrecke offizielle Querungsstellen für Fußgänger zu den Wahllokalen eingerichtet. Diese sind an folgenden Stellen lokalisiert: Schwere-Reiter-Straße/Elisabethstraße, Biedersteiner Straße/Dietlindenstraße, Montgelasstraße/Denninger Straße, Oberföhringer Straße/Lohengrinstraße, Cosimastraße/Wahnfriedallee, Cosimastraße/Englschalkinger Straße, Weltenburger Straße/Klosestraße, Berg-am-Laim-Straße/Leuchtenbergring, Berg-am-Laim-Straße/Leuchtenbergring, Rosenheimer Straße/Pariser Straße, Corneliusstraße/Baaderstraße, Corneliusstraße/Blumenstraße, Prälat-Zistl-Straße/Viktualienmarkt, Sendlinger Straße/Dultstraße, Sendlinger Straße/Fürstenfelder Straße, Theresienstraße/Türkenstraße, Luisenstraße/Gabelsbergerstraße

Hinweis:

Die Anwohnerinformation mit dem genauen Streckenverlauf und den einzelnen Sperrzeiten ist einsehbar unter:

https://www.generalimuenchenmarathon.de/anwohnerinformationen/

Der Streckenplan ist einsehbar unter:

https://www.generalimuenchenmarathon.de/fileadmin/user_upload/Streckenplaene/run_gmm18_streckenplan_download_marathon_rz_180905.pdf

Weitere Informationen zum GENERALI MÜNCHEN MARATHON gibt es unter www.generalimuenchenmarathon.de