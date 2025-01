Widerstand in der Toilettenanlage – Haftrichtervorführung nach Angriff auf Bundespolizisten

Am Dienstagvormittag (28. Januar) lag ein Mann regungslos in einer Toilettenanlage im Hauptbahnhof. Nachdem eine Bundespolizeistreife den Mann weckte, schlug und trat er nach den Beamten. Der 29-Jährige leistete auch in der Dienststelle erheblichen Widerstand; bedrohte die Polizisten zudem.

Gegen 11:10 Uhr meldeten Passanten eine regungslose Person in der Toilettenanlage im U-Bahnbereich des Hauptbahnhofs München. Der Ungar reagierte nach Eintreffen einer Bundespolizei-Streife auf keinerlei Ansprache. Nach mehreren erfolglosen Versuchen, u.a. setzen von Schmerzreizen, gelang es schließlich den mit über 2,5 Promille Alkoholisierten aufzuwecken. Er reagierte umgehend verbal aggressiv und begann sofort nach den eingesetzten Beamten zu schlagen und nach diesen zu treten; traf diese an Rücken und Knie. Daraufhin fesselte die Bundespolizeistreife den in München wohnenden, renitenten Ungarn.

Während der polizeilichen Maßnahmen griff er erfolglos nach der Dienstwaffe eines Beamten. Ein von Reisenden im Vorfeld alarmierter Rettungsdienst untersuchte den 29-Jährigen, stellte jedoch keine gesundheitlichen Auffälligkeiten fest. Im Anschluss bedrohte er die Beamten auch in der Wache in der Denisstraße und leistete erheblichen Widerstand, Er schlug und trat nach den Polizisten, die nur leichte Verletzungen erlitten und weiterhin dienstfähig waren. Die Staatsanwaltschaft München I ordnete eine Blutentnahme und für Mittwoch (29. Januar) eine Vorführung beim Haftrichter an.