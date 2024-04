Wieder ein Stern für den „Five-Star-Airport“ – Guide Michelin zeichnet erneut Restaurant im Hilton am Flughafen München aus

Das Sternerestaurant am Münchner Flughafen hat seinen Status wieder bestätigt: Der Michelin-Stern für das „Mountain Hub Gourmet“ im Hilton Munich Airport wurde jetzt an Küchenchef Marcel Tauschek (rechts), Restaurantleiter Karim Zarif und ihre Crew verliehen. Im Jahr 2022 erhielt das Gourmet-Restaurant erstmals einen Michelin Stern.

„Die erneute Michelin-Stern-Auszeichnung fügt sich hervorragend in unseren Anspruch als Premium-Hub ein. Das Mountain Hub Gourmet-Team bietet ein hervorragendes Fine-Dining-Erlebnis inmitten des Münchner Flughafens“, lobt Jan-Henrik Andersson, Flughafen-Geschäftsführer Commercial und Security, das Team.

Das Restaurant im Hotel Hilton am Münchner Airport wurde im Jahr 2020 eröffnet und begrüßt seitdem immer mehr Gäste. Vor allem der Gourmet Lunch am Mittag, der Abendservice am Donnerstag und Freitag als auch das Young Star Special für Gäste unter 30 Jahren sind sehr beliebt. Auch exklusive Events und die Terrasse vervollständigen das „Sterneerlebnis“.

Der Michelin Stern ist eine Auszeichnung, die für hervorragende Küche vergeben wird. Dabei werden auf die Produktqualität, das Know-how der Küchenchefinnen und -chefs, die Originalität der Gerichte und die Beständigkeit sowohl auf Dauer als auch über die gesamte Speisekarte hinweg, gelegt.