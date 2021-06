Wieder Führungen durch das Rathaus

Wer schon immer davon geträumt hat, einmal wie die Fußballstars vom Rathausbalkon zu winken, kann sich diesen Wunsch jetzt wieder erfüllen. Im Rahmen eines geführten Rundgangs durch das Rathaus darf man den Meisterbalkon persönlich betreten. Bei der Tour durch das Gebäude, in dem Politik für die Stadt gemacht wird, gibt es aber noch viel mehr zu erleben und zu entdecken. Das Glockenspiel im Rathausturm erzählt von Ritterturnieren und Traumhochzeiten, die Standbilder an der Rathausfassade von der 700 Jahre dauernden Wittelsbacher Regentschaft. Im Inneren des Gebäudes erkundet man die historischen Sitzungssäle und kann sich in das monumentale Wandgemälde der „Monachia“ vertiefen. Ein Highlight ist der Lesesaal der Juristischen Bibliothek, der als Filmkulisse für „Cabaret“ mit Liza Minelli oder den Kinder-Abenteuerfilm „Bibi Blocksberg“ Karriere gemacht hat.

Die offenen Führungen starten samstags und sonntags um 11.30 Uhr. Dazu überreicht München Tourismus einen Stadtplan und den Stadtführer „einfach München“. Bis 24 Stunden vor Tourbeginn kann kostenfrei storniert werden. Tickets gibt es direkt in der Tourist Information im Rathaus oder unter https://www.muenchen.travel/angebote/buchen/rathausfuehrung.