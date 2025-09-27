Wiesn-Besucher rettet Frau aus Isarkanal – Oberföhring

Am Samstag ist eine ältere Frau in den Mittleren Isarkanal gestürzt. Durch die schnelle Reaktion eines Oktoberfest-Besuchers konnte sie gerettet werden.

Gegen 12.08 Uhr rutschte eine 86-jährige Frau über die Böschung in den Isarkanal. Aufgrund einer Sehbehinderung hatte sie den Abhang nicht erkannt. Mit letzter Kraft konnte sie sich an einem Ast festhalten. Ein junger Mann aus London, der zum Besuch der Wiesn in einem nahe gelegenen Hotel zu Gast ist, erkannte die Gefahr und handelte sofort. Er sprang zu der Dame ins Wasser und sicherte sie.

Ersteintreffende Polizeibeamte unterstützten den Mann und gemeinsam mit Einsatzkräften der Feuerwehr München gelang es ihnen, die Frau sicher ans Ufer zu bringen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Münchner Klinik transportiert.