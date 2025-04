Wiesn-Chef Christian Scharpf freut sich auf´s Münchner Frühlingsfest 2025

Herzlich willkommen zum 59. Frühlingsfest auf der Münchner Theresienwiese! Als neuer Referent für Arbeit und Wirtschaft und frisch gebackener Wiesn-Chef freue ich mich sehr, die Schirmherrschaft für das Frühlingsfest 2025 zu übernehmen. Wir läuten am 25. April nicht nur den Frühling ein, sondern geben auch das lang ersehnte Startsignal in die Volksfestsaison nach den langen Wintermonaten. Meinen Janker habe ich schon aus dem Schrank geholt und kann es kaum erwarten in der Festhalle Bayernland das erste Fass anzuzapfen und damit offiziell die Festlichkeiten zu eröffnen.

Ich wünsche Ihnen und uns allen sonnige Tage und viele vergnügliche Stunden auf dem Frühlingsfest.