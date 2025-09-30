Wiesn-Schwerpunkteinsatz – Kontrolle im Rotlichtmilieu

Am Donnerstag, 25.09.2025, zwischen 15:00 Uhr und 23:00 Uhr, fand in München anlässlich des Oktoberfestes ein Wiesn-Schwerpunkteinsatz unter Federführung des Kommissariat 35 zur Bekämpfung der illegalen Prostitution statt. Insbesondere während der Wiesn-Zeit ist erfahrungsgemäß ein enormer Anstieg von Prostituierten in der Landeshauptstadt festzustellen.

Das Ziel war die Feststellung und Unterbindung illegaler Prostitution im Escort-Bereich, bei der sich die Prostituierten nach Terminvereinbarung (z. B. telefonisch) direkt zu den Freiern in deren Hotelzimmer oder Wohnungen begeben. Der Fokus lag auch auf der unerlaubten Straßenprostitution, nachdem die Polizei bereits in der Vergangenheit Kenntnis darüber im Bereich der Ludwigsvorstadt erlangte.

Allein im Bereich des Hauptbahnhofes konnten mehrere Frauen aufgrund der verbotenen Prostitutionsausübung (Anbahnungsgespräche) überführt werden.

Während des Schwerpunkteinsatzes konnten zehn Frauen im Alter zwischen 22 und 47 Jahren mit Verstößen festgestellt werden, sowie ein bulgarischer Staatsangehöriger, der als Fahrer unterstützend tätig war.

Dabei wurden fünf Strafanzeigen und fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen verbotener Prostitutionsausübung erstellt sowie in einem Fall die Beihilfe dazu. Es kam darüber hinaus noch zu weiteren Ordnungswidrigkeitenanzeigen, u. a. wegen einer fehlenden Anmeldebescheinigung sowie Verstößen gegen die Kondompflicht.