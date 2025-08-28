Wiesn-Vorfreude mit Herz: Der Oktoberfest-Sammlerkrug 2025

Ein echter Gänsehaut-Moment: Wenn die Rottaler Gstanzlkönigin Renate Maier gemeinsam mit Wiesnchef Dr. Christian Scharpf den offiziellen Sammlerkrug 2025 der Landeshauptstadt München präsentiert, spürt man schon jetzt die besondere Magie der kommenden Wiesn.

Das diesjährige Motiv stammt von den beiden Nachwuchsdesigner*innen Amiera Harithas und Dinah-Charles Francis von der Designschule München. Ihr Entwurf zeigt eine fröhliche Bedienung im Dirndl, die mit offenem Lächeln all das serviert, was die Wiesn so einzigartig macht. In charmant-verspielter Briefmarkenoptik vereint das Bild Lebensfreude, Humor und bayerische Gastfreundschaft – und ist zugleich eine Hommage an alle, die mit ihrer Arbeit hinter den Kulissen das Fest möglich machen.

Musikalisch sorgt die Band „Zam g’strickt“ unter Leitung von Andreas Königsberger für den richtigen Schwung, und gemeinsam mit Renate Maiers Gstanzl-Kunst wird die Krugvorstellung selbst zu einem kleinen Wiesn-Erlebnis.

Wie jedes Jahr wird der offizielle Krug als traditioneller Keferloher aus grauem Steinzeug gefertigt – eine urige bayerische Tradition, die Sammlerherzen höherschlagen lässt. Der handgearbeitete Zinndeckel widmet sich 2025 einer wahren Wiesn-Legende: „Steilwand Kitty“, die Motorradfahrerin, die in den 1930er-Jahren mit ihrer Indian Scout 101 atemberaubende Stunts auf der Theresienwiese zeigte.

Gefertigt wird der streng limitierte Sammlerkrug von der Firma Rastal im Westerwald.

Serienmaßkrug: 34,90 €

mit Zinndeckel: 54,90 €

Erhältlich ist er im offiziellen Shop (shop.oktoberfest.de), im Souvenirhandel auf der Wiesn, in der Tourist Information am Marienplatz und im beliebten Wiesn-Paket von München Tourismus.