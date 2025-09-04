Wiesnbierprobe 2025: Hacker-Pschorr und Paulaner präsentieren ihre Festbiere

Wenn sich im Englischen Garten beim Seehaus Braumeister, Wiesn-Wirte und Gäste zur alljährlichen Wiesnbierprobe treffen, dann liegt bereits ein Hauch von Oktoberfest in der Luft. Noch ehe es Ende September wieder heißt „O’zapft is!“, durften die diesjährigen Festbiere von Paulaner und Hacker-Pschorr erstmals offiziell verkostet werden – ein traditionsreicher Moment, bei dem Vorfreude, Handwerkskunst und Geselligkeit zusammenkommen.

Nach rund sechs Wochen Lagerzeit präsentierten die Braumeister ihre Wiesnbiere, begleitet von ausführlichen Beschreibungen der besonderen Charakterzüge. Dazu gab es heuer eine Premiere: Die Destillerie Lantenhammer stellte erstmals eine Oktoberfest-Sonderedition ihres Whiskeys „Sild“ vor, der mehrere Monate in Paulaner-Holzfässern reifen durfte. Damit wurde die Bierprobe um eine elegante, hochprozentige Note bereichert.

Paulaner Oktoberfest Bier – sonnig, mild, festlich

„Gut, besser, Paulaner“ – dieser bekannte Slogan wurde bei der Verkostung einmal mehr spürbar. Braumeister Christian Dahncke schwärmte vom diesjährigen Sud: malzbetont, mit einem dezenten, unaufdringlichen Hopfenaroma. In der Farbe leuchtet das Bier goldgelb, der Körper wirkt rund und ausgewogen, die Hopfenbittere angenehm harmonisch. Im Abgang zeigt sich das Paulaner Oktoberfest Bier festlich, vollmundig und süffig-mild – ein Bier, das spürbar mit Leidenschaft und Herzblut gebraut wurde.

Eckdaten Paulaner Oktoberfest Bier:

Stammwürze: 13,7 %

Alkoholgehalt: 5,9 %

Farbe (EBC): 8

Bittere (EBU): 21

Hacker-Pschorr Oktoberfest Bier – kraftvoll und charaktervoll

Für Maximilian Mirlach, seit Kurzem Braumeister bei Hacker-Pschorr, war es ein besonderer Moment, erstmals mitverantwortlich für das traditionsreiche Wiesnbier zu sein. „Das erste Mal für das Hacker-Pschorr Oktoberfest Bier mitverantwortlich zu sein, ist etwas ganz Besonderes“, betonte er. Sein Bier zeigt sich in kräftigem Bernstein, mit ausgeprägten Malzaromen und einem voluminösen, malzigen Körper. Der Antrunk ist weich, die Hopfenbittere feinherb, aber harmonisch eingebunden. Im Nachtrunk entfaltet sich ein würzig-hopfenaromatisches Mundgefühl, das Lust auf den nächsten Schluck macht.

Eckdaten Hacker-Pschorr Oktoberfest Bier:

Stammwürze: 13,8 %

Alkoholgehalt: 6,0 %

Farbe (EBC): 11

Bittere (EBU): 23

Ein gelungener Auftakt in die Wiesn-Saison

So unterschiedlich die beiden Festbiere in Charakter und Farbe auch sind – gemeinsam zeigen sie, wie facettenreich die Münchner Braukunst ist. Von sonnigem Goldgelb bis zu kräftigem Bernstein, von mild-süffig bis würzig-malzig: Die Wiesnbiere 2025 versprechen, die Gäste in den Festzelten aufs Beste zu begleiten.

Mit der stimmungsvollen Bierprobe im Seehaus ist die Vorfreude auf das 190. Oktoberfest endgültig geweckt. Und schon jetzt ist klar: Wenn Ende September das erste Fass auf der Theresienwiese angezapft wird, erwartet die Besucher nicht nur eine traditionsreiche Feier, sondern auch zwei Festbiere, die das Herz der Wiesn ausmachen.