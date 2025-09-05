Wiesnbierprobe der Damischen Ritter – Wiesnbierorden 2025 an Marianne und Michael

Die Damischen Ritter laden auch heuer wieder zur Wiesnbierprobe ein und stimmen gemeinsam mit ihren Gästen auf die schönste Zeit des Jahres ein. Am Samstag, den 13. September 2025, verwandelt sich die Hirschau in der Gyßlingstraße in einen Treffpunkt für alle, die die Wiesn kaum erwarten können.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends: Das beliebte Gesangs- und Moderatorenduo Marianne und Michael erhält den Wiesnbierorden 2025. Die Laudatio hält kein Geringerer als Musikmanager und Ex-DSDS-Juror Thomas Stein. Für die passende musikalische Begleitung sorgen die Turmfalken und die Würmtaler Blasmusik, die den Abend mit zünftigen Klängen umrahmen.

Natürlich darf auch der erste Vorgeschmack auf die Wiesn nicht fehlen: Das frisch eingebraute Löwenbräu-Wiesnbier wird ausgeschenkt und lädt dazu ein, schon vor dem offiziellen Anstich die Vorfreude auf das Oktoberfest zu genießen.

Ein geselliger Abend, an dem Musik, Tradition und die Vorfreude auf die Wiesn zusammenkommen – ganz im Geiste der Damischen Ritter.

Infos und Tickets unter: www.damischeritter.de