WiesnGentleman – Respekt ist meine Stärke

Condrobs ruft zu Respekt und Zivilcourage auf – damit alle ohne Stress feiern und Spaß haben können

München, Juli 2018 – Auch in diesem Jahr setzt sich Condrobs mit der Aktion WiesnGentleman wieder für eine friedliche Wiesn ein. Die Aktion unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dieter Reiter ruft alle und insbesondere die männlichen Wiesn¬Besucher zu einem respektvollen Verhalten im Umgang miteinander auf. Mit einer Werbekampagne und persönlicher Ansprache macht Condrobs auf die Aktion zum respektvollen Miteinander beim Feiern aufmerksam. Darüber hinaus würdigt Condrobs erneut einen echten WiesnGentleman, der sich mit Zivilcourage für respektvolles Verhalten eingesetzt hat.

Grenzen respektieren und gemeinsam friedlich feiern

Für die Aktion WiesnGentleman werben die Mitarbeiter*innen von Condrobs persönlich täglich von 15 bis 19 Uhr am Esperantoplatz vor dem Eingang zum Oktoberfest, sensibilisieren die Besucher*innen dafür, im Miteinander gegenseitig die Grenzen zu wahren. Sie überreichen kleine Give¬aways, die die Besucher*innen während und auch nach ihrem Wiesn¬Besuch an respektvolles, faires Miteinander erinnern.

Respektlosen Sprüchen eine Absage erteilen

Wenn die eine oder andere Maß zu viel getrunken ist, geht der eigentlich selbstverständliche Respekt vor anderen oft verloren. Ziel der Aktion ist es daher, die Wiesn¬Besucher*innen zu sensibilisieren, die persönlichen Grenzen jeder anderen Person zu achten und auch die eigenen Grenzen nicht zu überschreiten. „Cool bleiben in brenzligen Situationen, die Grenzen der anderen respektieren und hilfsbereit sein – das sind die Stärken eines echten WiesnGentlemans“, erläutert Frederik Kronthaler, Geschäftsführer Angebote Jugendliche und junge Erwachsene bei Condrobs. Dabei kommt es aber nicht nur auf das eigene Verhalten an: „Zur Zivilcourage gehört es auch, bei respektlosen Sprüchen, vor allem gegenüber Frauen, nicht wegzuhören, sondern diesen klar und deutlich eine Absage zu erteilen.“ Damit eine Eskalation im Idealfall gar nicht erst entsteht, verhält sich der WiesnGentleman anderen gegenüber fair, reagiert bereits auf den Ansatz von Grenzüberschreitungen oder einer Gewaltanwendung und weist Sicherheitsdienste und/oder Polizei auf entsprechende Beobachtungen hin.

Streetwork im Umfeld der Wiesn

Zusätzlich sind an den Wochenenden und vor dem Feiertag immer abends vier Streetworker*innen von Condrobs im Umfeld der Festwiese unterwegs. Sie helfen insbesondere den jungen Wiesn¬Besucher*innen zwischen 19 und 23 Uhr mit konkreten Unterstützungsangeboten und Sofortmaßnahmen: Sie machen beispielsweise Freund*innen ausfindig, beruhigen in schwierigen Situationen, besprechen den sicheren Nachhauseweg, rufen bei Bedarf die Polizei oder den Rettungsdienst, vermitteln zur Sicheren Wiesn. Frederik Kronthaler erklärt: „Viele unserer Einsätze betreffen junge Menschen in Ausnahmesituationen, aber auch präventiv sprechen wir mit vielen über mögliche Risiken und intervenieren in gefährdenden Situationen. Hier wird deutlich, wie wichtig die Hilfe vor Ort ist.“ Die enge Zusammenarbeit mit dem Projekt Sichere Wiesn, der Polizei, dem Rettungsdienst und dem Jugendschutz des Stadtjugendamts ermöglicht unmittelbare, schnelle und konkrete Prävention und Hilfe.

Der WiesnGentleman

Gibt es noch echte Gentlemen auf der Wiesn? Ja, die gibt es! Im vergangenen Jahr hat sich Condrobs im Rahmen der Aktion WiesnGentleman auf die Suche gemacht und unter einigen Bewerbungen einen ausgewählt, der cool blieb und Zivilcourage zeigte: Auf der Wiesn 2014 beobachtete Daniel Miranda-Fernandez (33) nachts, wie eine Frau von drei Männern belästigt wurde und schaltete sich ein. Es stellte sich heraus, dass die Frau ausgeraubt worden war und alle ihre Freunde, mit denen sie auf dem Oktoberfest war, verloren hatte. Er brachte sie zum nächsten Taxi, gab ihr das Geld für die Heimfahrt. Wochen später war Miranda-Fernandez dann überrascht: Die Frau, der er geholfen hatte, kontaktierte ihn auf Facebook und schickte ihm das Geld mit einem herzlichen Dankeschön.

Die Suche nach dem WiesnGentleman 2018 läuft

Und nun sucht Condrobs den WiesnGentleman 2018! Wir freuen uns daher auf eure Geschichten. Teilnehmen können alle, die sich auf dem Oktoberfest für ein respektvolles Miteinander stark gemacht und sich als Gentleman erwiesen haben. Unsere Jury wählt aus den eingesandten Geschichten einen Gewinner aus. Der WiesnGentleman 2018 erhält als Preis ein Hirmer Wiesn-Outfit. Unter allen Einsendungen werden jeweils drei Gutscheine für ein Wiesngedeck (eine Maß und ein Hendl) verlost.

Condrobs erweitert Kampagne

Inspiriert vom Erfolg des WiesnGentlemans macht sich Condrobs seit diesem Jahr bayernweit mit der Kampagne „Respekt ist meine Stärke“ für ein friedliches Miteinander auch auf anderen Volksfesten stark. Mehr erfahren Sie auf www.condrobs.de/respekt¬ist¬meine¬staerke

Für die Aktion WiesnGentleman erhält Condrobs keine Zuwendungen und ist für deren Umsetzung auf Spenden angewiesen. Spendenkonto bei der Stadtsparkasse München, IBAN DE86701500000000358200, BIC SSKMDEMM, Verwendungszweck: WiesnGentleman