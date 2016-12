Wild Boys – frisch, prickelnd, Rosemie vom 13.01. – 12.03.2017 im GOP Variete Theater München

Wenn Rosemie die Bühne betritt, geht einem das Herz auf, so viel Charme, Witz und schwäbischer Frohsinn schlägt einem entgegen. Doch ihr Herz sehnt sich nach dem „Einen”. Die Tausendsassarin wird begleitet und umgarnt von einmaligen Typen – ihren artistisch hochbegabten „Wild Boys“. Gemeinsam spannen sie nicht nur Amors sondern auch einen varietistischen Bogen von wild bis romantisch.

Völlig frei von langweilig konventionellen Schönheitsidealen aus Zeitung und Fernsehen tanzt, singt und musiziert Rosemie Warth, dass sich der Bühnenboden biegt. Eine Moderation von Herzen und eine musikalische Begleitung voller Überraschung und Exotik, für die die Clownin 2015 mit dem Hauptpreis beim Kleinkunstpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet wurde. Und ganz nebenbei hat die urkomische Heidelbergerin ihre „Wild Boys“ fest im Griff. Die Show ist eine Liebeserklärung an den feinen Humor, an passionierte Körperkunst und an die Leidenschaft des Theaters!

Das Ensemble:

Rosemie: Moderation & Comedy

Moderation & Comedy Fette Moves: Break Dance

Break Dance Tigris: Hula Hoop

Hula Hoop Paul Chen: Einrad

Einrad Spencer Craig: Luftring

Luftring Pavel Roujilo: Jonglage

Jonglage Duo Vladimir: Partnerakrobatik

Partnerakrobatik P.Fly: Tanz Klischnigg

Tanz Klischnigg Karl-Heinz Helmschrot: Regie

„ Wild Boys“ ist eine Produktion von GOP showconcept Regie: Karl-Heinz Helmschrot

Tickets: www.muenchenticket.de