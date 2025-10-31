Wilde Gesellen in der Innenstadt – Münchner Krampuslauf am 14. Dezember 2025

Am Sonntag, den 14. Dezember 2025, verwandelt sich die Münchner Altstadt wieder in eine Bühne für ein ganz besonderes Spektakel: den Münchner Krampuslauf. Von 15 bis 17 Uhr ziehen zahlreiche Krampus-Gruppen aus Bayern, Österreich und Südtirol durch die Straßen – ein faszinierendes Schauspiel aus archaischen Masken, Glocken und Pelzgewändern.

Doch Angst ist hier fehl am Platz: Wie Tom Bierbaumer, Leiter der Münchner Krampusgruppe „Sparifankerl Pass“, betont, ist der Münchner Krampus ein fröhlicher Geselle, der nicht erschrecken, sondern gute Laune verbreiten will. Beim Schaulauf darf man die kunstvoll geschnitzten Masken und Kostüme aus nächster Nähe bewundern – und die Krampusse sogar anfassen.

Die Tradition des Krampuslaufens reicht in München bis ins 18. Jahrhundert zurück: Schon um 1740 waren die sogenannten „Klaubaufe“ in der Stadt unterwegs. Heute wird dieses über 500 Jahre alte Brauchtum von vielen jungen Menschen mit Begeisterung weitergeführt. Die „Sparifankerl Pass“ ist seit 2004 fester Bestandteil des Münchner Krampuslaufs und sorgt jedes Jahr aufs Neue für ein unvergessliches Erlebnis zwischen alpenländischem Brauchtum und vorweihnachtlicher Stimmung.