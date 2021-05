© Wildkogel-Arena Neukirchen & Bramberg

Kaum zu glauben: Die Bergbahnen Wildkogel nahmen den Skibetrieb wieder auf. Denn oben auf dem schönsten Aussichtsberg im Oberpinzgau liegen immer noch eineinhalb Meter Schnee. Bis in den Juni kann an Wochenenden noch nach Herzenslust gewedelt werden.

Blühende Obstbäume, gemütliches Wandern und Mountainbiken im Tal und 1,5 Meter Schnee am Berg: Das hat es in der Wildkogel-Arena so noch nie gegeben. Eigentlich war man bei den Bergbahnen Wildkogel längst auf Sommerbetrieb eingestellt. Aber das kühle Wetter sorgte dafür, dass der Schnee auf dem Hausberg der Orte Neukirchen und Bramberg hartnäckig liegen blieb. Mehr noch: in den vergangenen Tagen kam sogar immer wieder Neuschnee dazu, so dass man den bereits vor Ostern eingestellten Skibetrieb am Pfingstsonntag wieder aufnahm. Wer vom Skifahren und Boarden noch immer nicht genug hat, hat damit in der Wildkogel-Arena die einmalige Gelegenheit, bis in den Juni seiner Leidenschaft nachzugehen. An den kommenden Wochenenden (28. bis 30. Mai und 3. bis 6. Juni 2021) ist die Ganzeralm-Sesselbahn noch in Betrieb und bringt die Schneeliebhaber von 9 bis 16 Uhr in Fahrt (Mittagspause 12 bis 13 Uhr). Glänzende Aussichten bei kulinarischem Genuss bietet das neu umgebaute Aussichts-Bergrestaurant. Für den sommerlichen Skispaß ist nur eine Berg- und Talfahrt für die Wildkogelbahn zu bezahlen (27 Euro). In der Nationalpark Sommercard sind die Kosten inkludiert. www.wildkogel-arena.at

Sommer-Skibetrieb in der Wildkogel-Arena

Zubringer Wildkogelbahn (Neukirchen) + Ganzeralm-Sesselbahn 9–16 Uhr in Betrieb (Mittagspause 12–13 Uhr)

28.–30.05.21

03.–06.06.21

Preis: 27 Euro (= 1 Berg- und Talfahrt) – mit Nationalpark Sommercard keine Kosten