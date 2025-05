Will Butcher bleibt im Kader der Red Bulls

Verteidiger Will Butcher wird auch in der kommenden Saison für den EHC Red Bull München auf dem Eis stehen. Die Münchner haben den Vertrag mit dem NHL-erfahrenen 30-jährigen US-Amerikaner verlängert.

Butcher wechselte Ende November letzten Jahres während des laufenden Spielbetriebs vom kasachischen KHL-Club Barys Astana zu den Red Bulls. Der Defensivspezialist, der sich schnell einlebte, verlieh den Münchnern auf Anhieb mehr Stabilität. Insgesamt kam der 1,78 Meter große und 86 Kilogramm schwere Linksschütze auf 37 Einsätze in der PENNY DEL, in denen ihm 14 Scorerpunkte gelangen.

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey, freut sich über den Verbleib des Verteidigers: „Wir sind sehr glücklich, weiterhin mit Will planen zu können. Bereits in der letzten Saison war er ein Ankerpunkt in unserer Defensive. Auf und neben dem Eis ist er eine Führungspersönlichkeit, die bereits auf allerhöchstem Niveau Erfahrung gesammelt hat. Zugleich ist er Ansprechpartner und Vorbild für unsere jungen Spieler, mit denen Will leidenschaftlich zusammenarbeitet. Wir sind uns sicher, dass er sich in der neuen Spielzeit sogar noch weiter steigern wird.“

Butcher, der in seiner Karriere 280-mal für die New Jersey Devils und die Buffalo Sabres in der National Hockey League (NHL) auf dem Eis stand, behält in München die Rückennummer 4. Der US-Amerikaner nimmt die neunte Ausländerlizenz der Red Bulls in Anspruch. Insgesamt dürfen pro Spiel neun ausländische Spieler in der DEL eingesetzt werden, im Kader dürfen bis zu elf Spieler mit Ausländerlizenz stehen.

Aktueller Kader des EHC Red Bull München für die Saison 2025/26

Torhüter (3): Matthias Bittner, Mathias Niederberger, Simon Wolf

Verteidiger (7): Konrad Abeltshauser, Will Butcher (AL), Maximilian Daubner, Les Lancaster (AL), Ryan Murphy (AL), Phillip Sinn, Fabio Wagner

Stürmer (15): Adam Brooks (AL), Chris DeSousa (AL), Yasin Ehliz, Markus Eisenschmid, Brady Ferguson (AL), Gabriel Fontaine (AL), Patrick Hager, Nikolaus Heigl, Taro Hirose (AL), Maximilian Kastner, Philipp Krening, Veit Oswald, Jeremy McKenna (AL), Tobias Rieder, Luis Schinko