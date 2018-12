Willenlos nach Diskobesuch – 20-Jähriger hilflos im Ostbahnhof

Am Freitagmorgen (28. Dezember 2018) wurde ein 20-Jähriger mit Verletzungen an Nase und Auge im Ostbahnhof aufgegriffen. Der stark alkoholisierte Jugendliche konnte sich an nichts erinnern.

Einer Streife der Bundespolizei fiel gegen 03:30 Uhr in der Schalterhalle des Münchner Ostbahnhofes ein junger Mann mit blutenden Verletzungen an der Nase und am linken Auge auf. Zudem war die Person stark alkoholisiert, machte einen äußerst verwirrten Eindruck und konnte sich nicht mehr selbstständig fortbewegen.

Werbung / Anzeige

Der 20-jährige Deutsche wurde am Revier der Bundespolizei erstversorgt. Bei ihm wurde eine Alkoholkonzentration von 1,85 Promille gemessen. Woher die Verletzung stammt konnte mangels greifbarer Angaben des Neuhauseners nicht ermittelt werden. Er wusste lediglich noch, dass er sich zuvor in einem Gastronomiebetrieb am Ostbahnhof, in dem regelmäßig getanzt wird, aufgehalten hatte.

Er wurde von seinem verständigten Vater abgeholt, der, da Arzt, auch die Wundversorgung des Sohnes übernahm.