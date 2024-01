„Willst Du Bayerns Königin werden?“ Bewirb Dich um das Amt „Bayerische Bierkönigin 2024/ 2025“!

Den Bayern sagt man nach, dass sie eine ganz besondere Beziehung zum Bier haben. Wo sonst gibt es so viele Traditionen und Feste, die sich ums Bier ranken oder mit Bier gefeiert werden. Wenn Du auch eine persönliche Beziehung zum Bayerischen Bier hast und aktiver Teil der bayerischen Bierkultur bist, dann würde es Dir vielleicht auch Spaß machen, das Bierland Bayern als Repräsentantin für ein Jahr im In- und Ausland zu vertreten?

Bewirb Dich ab sofort beim Bayerischen Brauerbund in München. Voraussetzung dafür ist, dass Du mindestens 21 Jahre alt und in Bayern aufgewachsen bist bzw. bayerische Wurzeln hast.

Als erste Repräsentantin des Bayerischen Bieres stehst Du ab dem Tag der Wahl am 16. Mai 2024 als Bayerische Bierkönigin und somit als „Person des öffentlichen Interesses“ im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Medieninterviews, Fotos, Bühnentermine mit Promis und Politikern, Instagramm, Facebook, Festeröffnungen mit Bieranstich und vieles mehr sind dann fester Bestandteil Deines Terminkalenders. In nur einem Jahr wirst Du Dich enorm weiterentwickeln und Dein Netzwerk sowie Deinen Aktionsradius stark vergrößern. Dazu sind Kontakt- und Kommunikationsfreude, englische Sprachkenntnisse und eine versierte Präsenz in den sozialen Netzwerken neben der Begeisterung für das hochwertige und vielseitige Lieblingsgetränk der Bayern notwendig.

Prozedere

Unter allen Bewerbungen, die bis zum 6. Februar 2024 beim Bayerischen Brauerbund eingehen, wählt die Jury Kandidatinnen für das Casting im GOP Varieté-Theater in München aus. Am Ende des Castings werden sechs Kandidatinnen stehen, die auf einer Studienfahrt ins Bayerische Brauereimuseum im Kulmbacher Mönchshof vom Bayerischen Brauerbund geschult und auf die Amtszeit als Bayerische Bierkönigin vorbereitet werden.

Im anschließenden Online-Voting werden vier der sechs Kandidatinnen von der breiten Öffentlichkeit als Finalistinnen bestimmt. Sie bestreiten beim Festabend zur Wahl der Bayerischen Bierkönigin am 16. Mai in München das Finale um die Krone und stehen vor Ehrengästen aus Politik und Brauwirtschaft auf der Bühne.

Natürlich steht der Repräsentantin des bayerischen Volksgetränks eine nützliche wie angenehme und vor allem hochwertige Ausstattung zur Verfügung: ein Dienstwagen (Audi A4), eine exklusive Dirndlausstattung, ein iPhone mit Flatrate, schöne Delegationsreisen und eine unvergessliche Amtszeit als Repräsentantin unserer einzigartigen bayerischen Bierkultur in und außerhalb Bayerns.

Alle Preise und die Partner der Wahl zur Bayerischen Bierkönigin 2024/ 2025 sowie das Bewerbungsformular findest Du unter www.bayerische-bierkönigin.de .