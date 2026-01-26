Wings for Life World Run 2026: Esther und Hendrik Pfeiffer wollen wieder angreifen

Sie waren 2025 das Lauf-Dreamteam des Wings for Life World Run: Esther Pfeiffer holte als erste Deutsche überhaupt den globalen Sieg in der Frauenwertung, ihr Mann Hendrik gewann die nationale Männerwertung – beide in München. Jetzt steht fest: Das Pfeiffer-Ehepaar ist auch 2026 wieder dabei, um für die zu laufen, die es nicht können – inklusive eigenem Wings for Life World Run Team, dem jede:r beitreten kann.

2025 haben Esther Pfeiffer und Hendrik Pfeiffer (beide Düsseldorf Athletics) den Wings for Life World Run nicht nur emotional, sondern auch sportlich geprägt. Esther gewann mit 59,03 Kilometern bei einer Durchschnittspace von 3:52 Min./km die globale Frauenwertung – und setzte sich damit vor Martyna Mlynarczyk aus Polen durch, die mit 57,8 Kilometern (3:54 Min./km) auf Rang zwei lief. „Es war eine unglaublich schöne Erfahrung im letzten Jahr. Das Gefühl am Start, während des Laufs und das gesamte Drumherum, das war besonders und etwas ganz Anderes als die Läufe, die ich als Profisportlerin gewohnt bin. Alle sind gemeinsam für diesen einen guten Zweck gelaufen – für die, die es nicht können. Das hat man bei jedem Einzelnen gespürt. Für mich stand daher schon direkt nach dem Lauf fest, 2026 will ich wieder dabei sein“, sagt Esther Pfeiffer.

Auch Hendrik lieferte in München eine starke Vorstellung ab: Mit 66,74 Kilometern (3:41 Min./km) gewann er die deutsche Männerwertung und landete weltweit auf Rang sechs. Dass das Pfeiffer-Duo aktuell in Topform ist, zeigen auch die jüngsten Ergebnisse: Esther Pfeiffer als amtierende Deutsche Meisterin über zehn Kilometer auf der Straße (32:24 Min.) und im Halbmarathon (67:28 Min.) holte Anfang Januar beim Dreikönigslauf in Schwäbisch Hall nach 32:52 Minuten den Sieg inklusive neuem Streckenrekord. Beide stecken derzeit mitten in der Vorbereitung auf eine von Highlights gespickte Wettkampfsaison 2026.

„Ich laufe gerne und viel, und für den Zweck der Rückenmarksforschung gleich nochmal mehr. Es ist wichtig, dass die Wings for Life-Stiftung dieses Event seit Jahren durchführt und damit ein Zeichen setzt. Jeder Kilometer trägt zu etwas Großem bei und schenkt Hoffnung. Deshalb will ich vorangehen und so viele Menschen wie möglich dafür begeistern. Zudem ist der Wings for Life World Run ein sehr innovatives Format, das mit dem Konzept des Catcher Cars und dem weltweit verbindenden Ansatz frischen Wind in die Laufszene bringt“, sagt Hendrik Pfeiffer.

„Bring a Friend“-Aktion: Gemeinsam laufen – gratis Startplatz sichern

Zusammen laufen macht noch mehr Spaß – das glauben nicht nur die Pfeiffers, sondern auch der Wings for Life World Run Partner adidas und sponsert allen Freunden einen Gratis-Startplatz. Vom 23. bis zum 30. Januar erhält man im Rahmen der Bring a Friend-Aktion zu jeder erfolgreichen Neuregistrierung einen Gratis-Startplatz für eine Person seiner Wahl. So kann man mit nur einer Anmeldung zu zweit beim größten Lauf der Welt dabei sein und wertvolle Spenden zugunsten der Rückenmarksforschung sammeln. Die Aktion gilt ausschließlich für Neuregistrierungen zum App Run im genannten Zeitraum. Flagship Runs sind davon ausgenommen.

100 Prozent der Spenden fließen in die Rückenmarksforschung

Der Wings for Life World Run findet am 10. Mai 2026 weltweit zur gleichen Zeit statt. Die Läufer:innen und Rollstuhlfahrer:innen gehen gemeinsam auf die Strecke – ohne klassische Ziellinie. 30 Minuten nach dem Start nimmt das Catcher Car, die mobile Ziellinie, die Verfolgung auf. Wer eingeholt wird, ist Finisher. Genau dieses Format sorgt für die besondere Atmosphäre: von Profis bis zu Einsteiger:innen läuft das gesamte Feld gemeinsam „vor dem Catcher Car weg“ – für eine Mission, die größer ist als jede Bestzeit. Denn 100 Prozent aller Startgelder und Spenden fließen direkt in die Rückenmarksforschung und helfen, eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden.

Alle Informationen zum Lauf, der Bring a Friend-Aktion und Anmeldung unter: www.wingsforlifeworldrun.com