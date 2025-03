Wings for Life World Run: Größtes Laufevent der Welt mit neuer Strecke in München

Strecke führt erstmalig durch die Innenstadt – nur noch wenige Startplätze verfügbar!

Der Wings for Life World Run in München wartet 2025 mit einer völlig neuen Streckenführung auf und verspricht den Teilnehmer:innen ein einzigartiges Lauferlebnis mitten durch die Stadt. Erstmals führt die Route durch Schwabing, vorbei am historischen Königsplatz und durch das Museumsviertel, bevor es zurück zum Olympiapark geht. Anschließend führt die Strecke die Teilnehmer:innen aus der Stadt, zunächst in Richtung Dachau und dann südlich an Fürstenfeldbruck vorbei – mit dem Catcher Car als rollende Ziellinie im Rücken. Wer beim größten Lauf der Welt – global laufen Hunderttausende gleichzeitig – in München dabei sein will, sollte sich schnell seinen Startplatz sichern, da nur noch wenige Restplätze verfügbar sind.

Mehr Emotionen, mehr Sehenswürdigkeiten, mehr Abwechslung

Die neue Strecke bringt zahlreiche Vorteile für die Teilnehmer:innen. Mit mehr Zuschauer:innen entlang der Route wird die Stimmung noch mitreißender, die Energie der Stadt trägt die Läufer:innen förmlich ins Rennen. Vom beeindruckenden Königsplatz mit seinen klassizistischen Bauten über die weltberühmten Pinakotheken bis in die charmanten Straßen Schwabings und der Maxvorstadt – die neue Streckenführung sorgt für ein urbanes Lauferlebnis mit echtem City-Feeling. Entlang der Strecke schaffen verschiedene Unterhaltungsstationen mit Musik und Entertainment eine einzigartige Atmosphäre – für Läufer:innen und Zuschauer:innen gleichermaßen. Auch für Münchens Lauf-Community gibt es etwas Neues zu entdecken: Wer bereits den Münchner Halbmarathon oder Marathon kennt, kann sich auf eine frische Herausforderung in Sachen Strecke freuen, die bekannte Wege verlässt und neue Highlights bereithält.

Eine Strecke für noch mehr Gänsehaut-Momente

Daniel Unger, Sportdirektor des Wings for Life World Run Deutschland, ist begeistert, dass die enge Zusammenarbeit mit der Stadt München eine noch attraktivere Strecke ermöglicht hat: „Die einzigartige Stimmung beim Start am Olympiastadion und anschließend die grandiose City-Atmosphäre auf diesen ersten Kilometern in den Straßen Münchens, wird den Teilnehmenden ein Dauergrinsen ins Gesicht zaubern. Die Stimmung durch die Zuschauerinnen und Zuschauer und das Flair der Stadt wird alle beflügeln.”

Wer am 4. Mai beim Flagship Run in München nicht dabei sein kann oder möchte, hat die Gelegenheit mit der App für die zu laufen, die es nicht können. Allein, gemeinsam mit Freund:innen oder bei einem der zahlreich organisierten App Run Events in ganz Deutschland kann das Rennen an einem beliebigen Ort durchgeführt werden, während einem das virtuelle Catcher Car bis ins persönliche Ziel jagt.

Die Wings for Life World Run App bietet zudem eine Trainingsfunktion, mit der sich Teilnehmende optimal auf den Renntag vorbereiten können. Unterstützung gibt es dabei von Red Bull Athlet und dem ehemaligen München-Sieger Florian Neuschwander, der einen mit viel Witz und Charme als virtueller Trainer unterstützt und gleichzeitig Beine macht.

Anmeldung und weitere Informationen unter www.wingsforlifeworldrun.com