Winter-Endspurt in München: Letzter Prinze-Eislauftag am 1. März

Noch 10 Tage kann man im Münchner Osten unter freiem Himmel auf Schlittschuhen Runden drehen. Die Eislaufsaison im Prinzregentenstadion endet mit Sonntag, 1. März.

In der Wintersaison 2025/26 zählen die SWM bislang knapp 80.000 Eislaufgäste – ebenso viele wie im vergangenen Jahr. „Wir freuen uns, dass die Besucherinnen und Besucher den Prinze-Eislauf unter freiem Himmel so zahlreich wahrgenommen haben. Diesmal hatten wir ja auch den passenden langen Winter dazu. Und trotz zwischenzeitlich auch mal höherer Temperaturen haben unsere engagierten Kolleginnen und Kollegen es immer wieder geschafft, die Eisfläche stabil bereitzustellen. Die Stimmung war auf dem Eis und rund herum immer gut und ausgelassen. Auch das neue Angebot Eisstockschießen kam sehr gut an und wird im kommenden Winter sicher wieder Teil des Prinze-Erlebnisses sein“, erklärt Nicole Gargitter, SWM Bäderleitung.

Die Eislauffläche öffnet mit Beginn der Freibadsaison im Mai wieder als „Prinze-Strand“ mit Sand, Liegestühlen und Beachvolleyball-Fläche.

Prinzregentenstadion, Prinzregentenstraße 80

Anfahrt: U4, MetroBus 54, 58, 68 (Prinzregentenplatz),

StadtBus 100 (Prinzregentenplatz oder Friedensengel/Villa Stuck), Tram 17 (Friedensengel/Villa Stuck)