WINTER WONDERLAND – das immersive Eislauferlebnis ist eröffnet

Mütze auf und Handschuhe an, denn es wird winterlich: Vom 15. November 2024 bis 2. Februar 2025 verwandelt sich die Reithalle der altehrwürdigen Reitschule am Englischen Garten in München in ein Winterparadies. Das WINTER WONDERLAND lockt mit Deutschlands erster immersiven Erlebnis-Eislaufbahn, Eisstockschießen, Glühwein und zauberhaften Lichtwelten. Heute wurde das WINTER WONDERLAND in der Reitschule am Englischen Garten von Staatsminister Markus Blume eröffnet.

Wenn das Jahr langsam zu Ende geht, legt sich ein mystischer Zauber über den Englischen Garten. Auch in die Reithalle, in der früher elegante Pferde ihre Runden gedreht haben, ist eine ganz besondere und nie da gewesene Wintermagie eingezogen.

Winterliche Dekorationen schmücken die Reithalle und erwecken sie mit einer einzigartigen Kombination aus Tradition und innovativer Technik auf völlig neue Art zum Leben.

Glanzvolle Eiszeit in der Reitschule

Hier erleben Jung und Alt auf der Eislaufbahn ein echtes Winterwunder. Zum Winter-Highlight wird das Schlittschuhvergnügen dank der immersiven Lichtprojektionen, die rund um die Indoor-Eislaufbahn fantasievolle und magische Welten entstehen lassen und so die Gäste auf dem Eis visuell auf eine Reise voller Zauber und Faszination mitnehmen.

Staatsminister Blume, selbst passionierter Eiskunstläufer, testete die Eislaufbahn heute als Erster: “Der spaßigste Termin der Woche: Eröffnung des Winter Wonderlands in der historischen Reithalle am Englischen Garten. Ein tolles Konzept, das Denkmalschutz und Sport verbindet. Hier zeigt sich, wie wir geschichtsträchtigen Hallen mit spannenden Ideen neues Leben einhauchen können. Eine großartige Bereicherung für das Kulturleben in München. Daher absolute Besuchsempfehlung – ich komme gerne wieder.”

Nepomuk Schessl von Alegria Exhibition freut sich, dass München ein neues immersives Highlight am Englischen Garten bekommt: “In immersiven Winterlandschaften Schlittschuh zu laufen, und das in der Reithalle im Englischen Garten, ist ein großartiges Erlebnis.”

Winterlicher Genuss mit allen Sinnen

Aber was wäre eine echte Wintersause ohne Gaumengenuss? Wer sich nicht auf’s Eis locken lässt, macht es sich im Restaurant gleich neben der Eislaufbahn bequem. Die Winterwelten nebenan und in der Nase der Duft von Zimt und gebrannten Mandeln: Das WINTER WONDERLAND an der Reitschule München macht den Winter zur schönsten Zeit des Jahres.

WINTER WONDERLAND

Reitschule München | Königinstrasse 34 | 80802 München Ab 15. November 2024, täglich von 10:00 bis 21:00 Uhr.

Sonderöffnungszeiten an Wochenenden, Feiertage und in den Schulferien. Ticketpartner: Eventim Ticketpreis ab 12 Euro

Empfohlene Besuchsdauer: ca. 75 Minuten Altersempfehlung: keine Altersbeschränkung

https://www.alegria-exhibition.de/winterwonderland-reitschule