Wintererlebnis auf 1.000 Metern im Allgäuer Baumwipfelpfad: Erstmalige Waldweihnacht im Skywalk mit gratis Eintritt für Kinder

Auch im Winter wollen Eltern mit ihren Kids raus in die Natur – der Skywalk Allgäu bietet sich dazu bestens an. Die Lage auf rund 1000 Metern Höhe gibt den Blick frei auf den Bodensee und die Bregenzer Bergwelt. Hier können Besucher den Wald auch im Winter aus nächster Nähe erleben. Röhrenrutsche, Wackelbrücken, Abenteuerspielplatz und Spielstationen in freier Natur sorgen zudem für jede Menge Spaß und Action. Kids jeglichen Alters können sich austoben und auf spielerische Weise die Natur kennenlernen.

540 Meter lang und bis zu 40 Meter hoch ist der Baumwipfelpfad im Westallgäuer Kur- und Ferienort Scheidegg. Erstmalig findet hier eine Waldweihnacht statt: Am Wochenende 16./17. Dezember lädt ein Hüttendorf mit Kunsthandwerk und Geschenken, Mitmachaktionen für Kinder, einer „lebenden“ Grippe sowie einer Krippenausstellung zum Besuch. Für Kinder ist der Eintritt zur Waldweihnacht kostenfrei. Erwachsene zahlen vergünstigt 4,50 Euro.

Vom Boden weg führt der barrierefrei begehbare Pfad in die hohen Baumwipfel des Waldes. Unterwegs vermitteln verschiedene Stationen Wissenswertes über Fauna und Flora. Ein Aufzug bringt Familien mit Kinderwagen, gehbehinderte Menschen und Rollstuhlfahrer bequem und sicher in die Baumkronen.

Neu ist der 300 Meter lange Naturerlebnispfad, der mit kleinen Dingen die Neugierde weckt: ein Schaukelbett, eine Station zur Waldtierbeobachtung und ein Tannenzapfenzielwerfen. Im Streichelzoo vertreiben brave Ziegen und kleine Kaninchen Berührungsängste mit Tieren.

Der Skywalk Allgäu ist in den Wintermonaten von Donnerstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet – in den Weihnachtsferien bis 7. Januar ist täglich. Geschlossen ist von 8. Januar bis 9. Februar 2018. Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 7,50 Euro, Kinder über einem Meter bis 17 Jahre zahlen 5,20 Euro. Für Kids unter einem Meter ist der Zugang gratis.

Der Skywalk Allgäu ist mit zahlreichen Menschen mit Behinderung ein Integrationsunternehmen im Sinne des Gesellschafters Katholische Jugendfürsorge Augsburg (KJF).

Weitere Infos:

Scheidegg-Tourismus, Rathausplatz 8, D-88175 Scheidegg, www.scheidegg.de, Telefon +49 8381 89555 und www.skywalk-allgaeu.de.